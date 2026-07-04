Triệt phá đường dây cá độ hơn 900 tỷ đồng, riêng mùa World Cup giao dịch 350 tỷ

(VTC News) -

Ngày 4/7, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá với tổng số tiền giao dịch hơn 900 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự 6 người để điều tra.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đường dây cá độ bóng đá hoạt động quy mô lớn, lôi kéo nhiều người tham gia tại Ninh Bình, Thái Nguyên và nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Văn Hào (SN 1992) và Phạm Xuân Thủy (SN 1989), cùng trú tại Thái Nguyên, là hai kẻ cầm đầu đường dây.

Các bị can trong đường dây cá độ bóng đá hơn 900 tỷ đồng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Các nghi phạm sử dụng tài khoản cá độ bóng đá cấp độ Super Master mang mã "JQK52", sau đó chia tách thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho các đại lý và người chơi tổ chức, tham gia cá độ.

Theo cơ quan điều tra, đường dây được tổ chức theo mô hình phân cấp nhiều tầng, hoạt động chặt chẽ nhằm mở rộng mạng lưới người chơi, đồng thời che giấu phương thức vận hành để gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý của lực lượng chức năng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tổng số tiền giao dịch phục vụ hoạt động cá độ bóng đá của đường dây này đã vượt 900 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chỉ tính từ khi World Cup 2026 khởi tranh ngày 12/6 đến nay, số tiền giao dịch cá độ đã lên tới khoảng 350 tỷ đồng, cho thấy quy mô đặc biệt lớn và mức độ hoạt động hết sức tinh vi của đường dây.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.