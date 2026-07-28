(VTC News) -

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 28/7

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội hôm nay 28/7 duy trì trạng thái nhiều mây trong suốt cả ngày. Thành phố có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ một số khu vực xuất hiện mưa rất to, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các tuyến phố trũng thấp nếu mưa kéo dài.

Nhiệt độ thấp nhất dao động 25-27°C, mang đến cảm giác dễ chịu vào sáng sớm và ban đêm. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở mức 30-32°C, không quá oi bức nhờ mưa xuất hiện trên diện rộng.

Gió thổi nhẹ, tuy nhiên trong các cơn dông khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể gây ảnh hưởng đến giao thông, sinh hoạt và các hoạt động ngoài trời.

Cảnh báo thời tiết nguy hiểm tại Hà Nội

Các chuyên gia khí tượng nhận định, mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn có thể khiến nhiều tuyến đường nội đô xảy ra tình trạng ngập úng, đặc biệt vào thời điểm mưa lớn kết hợp giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, dông mạnh đi kèm sét và gió giật có thể làm gãy đổ cây xanh, tốc mái công trình tạm, ảnh hưởng đến hệ thống điện và viễn thông. Người dân nên hạn chế trú mưa dưới cây lớn, biển quảng cáo hoặc các công trình không kiên cố để đảm bảo an toàn.

Những khu vực ven sông, vùng trũng thấp cũng cần theo dõi sát diễn biến mưa nhằm kịp thời ứng phó nếu lượng mưa tăng nhanh trong thời gian ngắn.

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 28/7: Mưa to diện rộng, đề phòng ngập úng

Khuyến cáo cho người dân

Với diễn biến thời tiết Hà Nội hôm nay có mưa lớn và dông, người dân nên mang theo áo mưa, ô dù và các vật dụng chống nước để bảo vệ đồ điện tử khi di chuyển.

Tài xế cần giảm tốc độ khi lưu thông qua những đoạn đường ngập nước, giữ khoảng cách an toàn và bật đèn chiếu sáng khi tầm nhìn bị hạn chế. Đồng thời, tài xế nên thường xuyên cập nhật các bản tin dự báo thời tiết để chủ động điều chỉnh kế hoạch học tập, làm việc và đi lại.

Các gia đình cũng nên kiểm tra hệ thống thoát nước, gia cố cửa sổ, mái che và thu dọn những vật dụng dễ bị gió cuốn nhằm hạn chế thiệt hại khi xảy ra dông mạnh.

Dự báo chi tiết thời tiết Hà Nội hôm nay 28/7

Trạng thái thời tiết: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C.

Nhiệt độ cao nhất 30-32°C.

Cảnh báo: Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhìn chung, dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay 28/7 cho thấy mưa sẽ là hình thái thời tiết chủ đạo trong ngày, giúp nền nhiệt duy trì ở mức dễ chịu nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro do dông mạnh và mưa lớn cục bộ. Người dân nên chủ động theo dõi các bản tin thời tiết chính thức và chuẩn bị phương án di chuyển phù hợp để đảm bảo an toàn.