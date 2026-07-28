Giá xăng dầu hôm nay 28/7: Tiếp đà giảm mạnh

(VTC News) -

Giá dầu thế giới

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm mạnh, xuống mức thấp nhất hơn một tuần sau khi Mỹ tạm dừng không kích Iran. Điều này làm dấy lên hy vọng về một giải pháp ngoại giao có thể giúp hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz sớm được nối lại.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Mike Waltz cho biết, Tổng thống Donald Trump đã quyết định tạm dừng các cuộc không kích Iran nhằm tạo thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao.

Phát biểu ngày 27/7, ông Trump cho biết, Mỹ đang có những cuộc đàm phán “tích cực” với Iran và “khả năng đạt được thỏa thuận là khá lớn”. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo Washington sẽ tiến hành “hành động quân sự mạnh mẽ” nếu các nỗ lực ngoại giao thất bại.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp đà giảm mạnh. (Ảnh minh họa).

Giá dầu liên tục giảm trong suốt phiên, bất chấp việc Saudi Arabia đánh chặn các máy bay không người lái phóng từ Iraq và lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố tấn công các cơ sở dầu mỏ cùng tuyến vận chuyển nối miền đông Saudi Arabia với cảng xuất khẩu Yanbu trên Biển Đỏ.

“Thị trường dường như luôn tìm kiếm tín hiệu tích cực từ một điểm nóng vẫn chưa thực sự hạ nhiệt”, ông John Evans, chuyên gia của PVM nhận định.

Theo ông, việc tạm dừng không kích là tín hiệu tích cực nhưng chưa đủ để bảo đảm dòng chảy dầu sớm được khôi phục. Giá dầu kỳ hạn chỉ có thể giảm sâu hơn nếu mặt bằng giá cao tiếp tục làm suy yếu nhu cầu tiêu thụ, chứ không phải nhờ những lệnh ngừng bắn tạm thời.

Các chuyên gia cho rằng thị trường dầu mỏ sẽ còn biến động mạnh theo diễn biến liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời cảnh báo nguồn cung thực tế vẫn bị hạn chế dù căng thẳng đã phần nào lắng dịu.

Giá xăng dầu trong nước

Trong kỳ điều hành ngày 23/7, giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu trong nước đồng loạt tăng.

Cụ thể, giá xăng E10 RON95-V tăng 1.080 đồng/lít, lên 22.830 đồng/lít; xăng E10 RON95-III tăng 880 đồng/lít, lên 21.430 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng 1.060 đồng/lít, lên 20.880 đồng/lít.

Giá dầu diesel tăng 2.440 đồng/lít, lên 25.760 đồng/lít; dầu hỏa tăng 2.060 đồng/lít, lên 26.650 đồng/lít; dầu mazut tăng 1.110 đồng/kg, lên 15.560 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng. Đồng thời, quyết định chi sử dụng quỹ ở mức 1.000 đồng/lít đối với xăng sinh học, 1.500 đồng/lít đối với dầu diesel và 1.000 đồng/kg đối với dầu mazut.