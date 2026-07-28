(VTC News) -

Cúng rằm là nghi lễ truyền thống được người Việt Nam duy trì qua nhiều thế hệ. Vào ngày rằm, các gia đình thường chuẩn bị lễ vậy đơn giản nhưng đầy chăm chút, trang trọng dâng lên bàn thờ gia tiên và thần linh, thể hiện lòng thành kính, sự biết ơn và cầu mong bình an, may mắn, sức khỏe và mọi việc thuận lợi.

Theo lịch âm, rằm tháng 6 năm Bính Ngọ 2026 rơi vào thứ Ba ngày 28/7 dương lịch. Nếu thực hiện nghi lễ thắp hương trong ngày rằm tháng 6, gia chủ có thể tham khảo một số khung giờ Hoàng đạo gồm: Giờ Mão (5h-7h), giờ Tỵ (9h-11h), giờ Thân (15h-17h) và giờ Dậu (17h-19h).

Văn khấn Rằm tháng 6 Âm lịch 2026. (Ảnh: Nhật Thùy)

Dưới đây là văn khấn rằm tháng 6 âm lịch 2026 cúng gia tiên và văn khấn rằm tháng 6 âm lịch 2026 cúng Thổ công, Thần linh.

Văn khấn rằm tháng 6 âm lịch 2025 cúng gia tiên

Bài văn khấn rằm tháng 6 theo sách "Văn khấn cổ truyền Việt Nam" của NXB Văn hóa Thông tin:

- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

- Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị tôn thần.

- Con kính lạy Cao tằng tổ khảo, Cao tằng tổ tỷ, thúc bá, đệ huynh, cô di, tỷ muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là... ngụ tại…

Hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm Bính Ngọ 2026, tín chủ chúng con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án. Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, chư vị hương linh gia tiên nội ngoại…, cúi xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị tiền chủ, hậu chủ ngụ tại nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng. Xin các ngài độ cho chúng con thân cung khang thái, bản mệnh bình an, bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Văn khấn rằm tháng 6 cúng Thổ ông, Thần linh

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

- Con lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

- Con kính lạy Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương

- Con kính lạy ngài Đông Thần quân

- Con kính lạy ngài Bản gia Thổ địa Long mạch

- Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức tôn thần

- Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần

- Con kính lạy các tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là... ngụ tại...

Hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm Bính Ngọ 2026, tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: ngài Kim niên Đương cai Thái tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch tôn thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần, các vị tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngài nghe thấu lời mời thương xót thương tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc công việc hanh thông; người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!