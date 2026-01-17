Mâm cúng thần Tài ngày rằm, mùng 1 gồm những gì?

(VTC News) -

Trong đời sống văn hóa của người Việt, thần Tài giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất là với những gia đình làm ăn, buôn bán. Theo quan niệm dân gian, thần Tài còn được gọi là Tài Bạch Tinh Quân hay Triệu Công Nguyên Soái, là vị thần mang đến tiền tài, may mắn và sự hanh thông trong kinh doanh.

Bàn thờ thần Tài thường được đặt thấp, ở một góc nhà hoặc gần cửa ra vào, chứ không đặt cao như bàn thờ gia tiên. Thần Tài thường được thờ chung với ông Địa, thể hiện mong muốn vừa có tài lộc, vừa có sự che chở, bình an cho gia đình. Lễ vật dâng cúng thần Tài không nhất thiết phải cầu kỳ, sang trọng, mà quan trọng nhất vẫn là sự sạch sẽ, tươm tất và lòng thành kính của gia chủ.

Theo quan niệm, người Việt tin rằng việc cúng thần Tài thường xuyên, đặc biệt vào mùng 1, ngày rằm và mùng 10 tháng Giêng sẽ có nhiều tài lộc, may mắn, bình an. Vì vậy, nhiều gia đình và cơ sở kinh doanh đều chuẩn bị mâm cúng riêng cho Thần Tài vào những thời điểm này.

Mâm cúng thần Tài mùng 1 hàng tháng

Lễ cúng thần Tài vào mùng 1 hàng tháng mang ý nghĩa mở đầu cho một tháng mới suôn sẻ, thuận lợi. Đây là nghi thức quen thuộc đối với những người làm kinh doanh, buôn bán, với mong muốn cầu tài cầu lộc, công việc hanh thông, buôn may bán đắt.

Theo quan niệm dân gian, thời điểm cúng thần Tài mùng 1 thích hợp nhất là vào buổi sáng, khoảng từ 5h - đến 9h, đây được xem là khung giờ tốt để khởi đầu một chu kỳ làm ăn thuận lợi.

Một mâm cúng thần Tài mùng 1 thường gồm các lễ vật quen thuộc:

Hương và nến: Thể hiện sự thành kính

Hoa tươi: Nên chọn hoa cúc vàng hoặc hoa đồng tiền, tượng trưng cho tài lộc, phú quý; tránh dùng hoa giả, hoa đã héo.

Trái cây: Thường bày mâm ngũ quả tùy theo phong tục từng vùng miền và từng gia đình.

Rượu trắng và nước sạch: Rượu dùng để kính mờitThần Tài, nước tượng trưng cho sự tinh khiết.

Gạo và muối: Đựng trong chén nhỏ, sau khi cúng xong không đổ đi mà giữ lại dùng dần cho tháng sau, với ý nghĩa giữ lộc trong nhà.

Tiền vàng mã: Tượng trưng cho của cải, tài lộc dâng lên thần Tài.

Mâm cỗ cúng thần Tài mùng 1 hàng tháng tùy điều kiện từng gia đình, mâm cúng có thể là mâm mặn hoặc mâm chay.

Mâm cúng mặn thường gồm: Thịt heo quay hoặc gà luộc, xôi gấc hoặc bánh chưng, chả lụa, nem rán

Mâm cúng chay thường đơn giản, gọn nhẹ hơn, gồm: Xôi, chè, trái cây, bánh kẹo, đậu hũ, các món rau củ xào.

Dù là mâm mặn hay chay, mâm cỗ cúng thần Tài mùng 1 đều chú trọng sự sạch sẽ, tươm tất, trình bày gọn gàng và lòng thành của gia chủ.

Gợi ý mâm cúng thần Tài mùng 1 hàng tháng. (Ảnh: Loan Trần)

Mâm cúng thần Tài ngày rằm hàng tháng

Ngày rằm (15 Âm lịch) là thời điểm quan trọng được xem là ngày trăng tròn, tượng trưng cho sự viên mãn. Đối với việc thờ cúng thần Tài, ngày rằm mang ý nghĩa cầu mong tài lộc đầy đủ, công việc ổn định, gia đạo bình an.

Cúng thần Tài ngày rằm không cần quá phô trương, tốn kém, nhưng mâm lễ nên được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ các lễ vật cơ bản.

Lễ vật trên bàn thờ thần Tài ngày rằm

Hoa tươi: Thường dùng hoa cúc vàng, hoa đồng tiền hoặc hoa hồng đỏ.

Nhang và đèn dầu hoặc nến

Chén nước sạch: Thường là 3 hoặc 5 chén, tượng trưng cho sự thanh khiết.

Tiền vàng mã, giấy ngũ sắc.

Cúng thần Tài ngày rằm các gia đình sẽ thường chuẩn bị thêm mâm cỗ mặn hoặc mâm cỗ chay.

Mâm cỗ mặn gồm: Thịt heo quay hoặc gà luộc, xôi gấc hoặc bánh chưng, chả lụa, nem rán

Mâm cỗ chay gồm: Mâm trái cây gồm chuối, bưởi, táo, cam, nho, ưu tiên số lẻ, trầu cau, bánh chay, chè ngọt

Thông thường, mâm cúng thần Tài ngày rằm và mùng 1 chủ yếu các gia đình sẽ mâm cỗ chay để nhanh gọn, nhẹ nhàng. Riêng các ngày lễ quan trọng, ngày vía Thần Tài hoặc dịp khai trương, nhiều gia đình, cửa hàng sẽ chuẩn bị mâm cỗ mặn đầy đủ hơn.

Dù mâm cúng lớn hay nhỏ, điều cốt lõi trong việc thờ thần Tài vẫn là sự thành tâm, giữ bàn thờ sạch sẽ, hương khói đều đặn. Chính sự kính trọng và lòng tin ấy mới là nền tảng để gia chủ gửi gắm mong ước về một cuộc sống đủ đầy, công việc thuận lợi và tài lộc bền lâu.

Gợi ý mâm cúng thần Tài ngày rằm hàng tháng. (Ảnh: Loan Trần)

Văn khấn thần Tài mùng 1 hàng tháng

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương.

Kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy thần Tài vị tiền.

Con kính lạy các ngài thần linh, thổ địa cai quản trong xứ này.

Tín chủ con là… ngụ tại…

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng… năm…âm lịch

Tín chủ thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài thần Tài vị tiền.

Cúi xin thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn thần Tài ngày rằm

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy ngài Gia môn Thổ phủ, Thổ chủ Tài thần.

Con kính lạy các ngài thần Tài vị tiền. Con kính lạy tiền hậu địa chủ chư vị linh thần.

Con kính lạy Bản xứ Thổ địa Phúc đức Chính thần. Con kính lạy các ngài thần linh, thổ địa cai quản trong khu vực này.

Tín chủ chúng con là... ngụ tại..., là (nhà ở, nơi kinh doanh buôn bán, công ty)..., kinh doanh...

Hôm nay là ngày rằm tháng…. năm…. âm lịch, tín chủ con thành tâm sửa biện, hương hoa, lễ vật, kim ngân, trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án kính mời ngài thần Tài tiền vị, thổ địa và chư vị tôn thần chứng giám.

Cúi xin thần Tài thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật phù trì tín chủ chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, hanh thông thịnh vượng, âm phù dương trợ, đắc ngộ quý nhân, thương mại hanh thông, lộc tài tăng tiến, khách xa dẫn đến, khách gần dẫn lại.

Con cầu xin các ngài phù hộ cho... nhận được nhiều hợp đồng lớn, gặp được nhiều khách hàng tốt, thực hiện công việc hợp đồng được hanh thông, đạt kết quả cao, để tín chủ chúng con có tài, có lộc, có ngân có xuyến, trên lo việc âm công phúc đức, dưới gánh việc gia trung, để (cửa hàng, công ty...) ngày càng phát triển.

Kính xin các ngài sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!