Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 15/2/2026 - XSTTH 15/2

XSTTH 15/2. Kết quả xổ số Huế hôm nay 15/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 15/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 15/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 15/2/2026 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 15/2/2026

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế bao gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 30 triệu đồng mỗi giải.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, trị giá 15 triệu đồng mỗi giải.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, trị giá 10 triệu đồng mỗi giải.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, trị giá 3 triệu đồng mỗi giải.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, trị giá 1 triệu đồng mỗi giải.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, trị giá 400 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, trị giá 200 nghìn đồng mỗi giải.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, trị giá 100 nghìn đồng mỗi giải.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Dành cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Dành cho những vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai gồm 2 đài là Phú Yên và Huế sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba gồm 2 đài là Quảng Nam và Đắk Lắk sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư gồm 2 đài là Khánh Hòa và Đà Nẵng sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm gồm 3 đài là Bình Định, Quảng Bình, Quảng Trị sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu gồm 2 đài là Ninh Thuận và Gia Lai sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy gồm 3 đài là Đà Nẵng, Đắk Nông và Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật gồm 3 đài là Kon Tum, Huế, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 15/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.