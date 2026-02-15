Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 15/2/2026 - XSKG 15/2

XSKG 15/2. Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 15/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSKG 15/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKG 15/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 15/2/2026 - Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 15/2/2026

Cơ cấu giải thưởng XSKG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kiên Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt: Dành cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích: Dành cho những vé trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai một số ở bất cứ hàng nào trong 5 số còn lại so với giải đặc biệt, mỗi giải trúng được 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai do 3 đài là Cà Mau, Đồng Tháp, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba do 3 đài là Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu sẽ mở thưởng.

- XSMN thứ Tư do 3 đài là Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ Năm do 3 đài là Bình Thuận, Tây Ninh, An Giang mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu do 3 đài là Bình Dương, Trà Vinh và Vĩnh Long mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy do 4 đài là Hậu Giang, Long An, Bình Phước và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do 3 đài là Đà Lạt, Kiên Giang và Tiền Giang sẽ mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 15/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.