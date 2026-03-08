Cơn ác mộng hoại tử ngực sau ba lần phẫu thuật thẩm mỹ liên tiếp

(VTC News) -

Người phụ nữ 43 tuổi, hiện sống tại Đức. Trong thời gian về Việt Nam, chị quyết định thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ để cải thiện vóc dáng. Trước đó khoảng hai năm, chị từng nâng ngực và hút mỡ tạo hình thành bụng. Do chưa hài lòng với kết quả, chị tiếp tục thực hiện phẫu thuật thu nhỏ và treo sa trễ ngực tại một cơ sở y tế.

Khoảng một tháng sau phẫu thuật, chị bắt đầu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sốt nhẹ, sưng đau vùng ngực hai bên, vết mổ chảy dịch và mủ. Tình trạng ngày càng nặng khiến bệnh nhân phải trải qua ba lần phẫu thuật liên tiếp để tháo bỏ túi độn, cắt lọc mô hoại tử và làm sạch ổ áp xe.

Trong vòng hai tháng, bệnh nhân cũng được điều trị nhiều đợt kháng sinh liều cao. Tuy nhiên, nhiễm trùng vẫn không cải thiện rõ rệt, đặc biệt ở vú phải. Sau đó chị được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để tiếp tục điều trị.

Khi nhập viện, tình trạng bệnh nhân ở mức nghiêm trọng. Vú phải sưng nề, vùng da hoại tử rộng với diện khuyết khoảng 5 x 8 cm, liên tục chảy dịch đục. Vú trái dù vết mổ đã liền tương đối nhưng bệnh nhân vẫn đau nhiều.

Kết quả chụp cộng hưởng từ cho thấy nhiều ổ hoại tử và tụ dịch nằm trong nhu mô tuyến vú và khoang dưới tuyến vú hai bên. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng và áp xe vú sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương xử lý ca bệnh.

Theo bác sĩ Dương Mạnh Chiến, phụ trách Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ và Liên chuyên khoa, đây là trường hợp khá phức tạp do bệnh nhân đã trải qua nhiều lần can thiệp trước đó. Tổn thương nhiễm trùng lan rộng trong nhu mô tuyến vú khiến việc kiểm soát viêm nhiễm trở nên khó khăn hơn.

Một trở ngại khác với ê-kíp điều trị là không có đầy đủ hồ sơ phẫu thuật cũng như danh mục thuốc đã sử dụng trước đó. Vì vậy, bác sĩ phải tiến hành đánh giá lại toàn diện, từ việc xác định vi khuẩn gây bệnh đến mức độ tổn thương mô và phạm vi hoại tử để xây dựng phác đồ điều trị phù hợp.

Theo kế hoạch, quá trình điều trị của bệnh nhân sẽ kéo dài và chia thành nhiều giai đoạn. Trước mắt, bác sĩ phẫu thuật cắt lọc triệt để ổ áp xe, loại bỏ toàn bộ mô hoại tử và tổ chức nhiễm trùng nhằm kiểm soát tình trạng viêm.

Sau khi nhiễm trùng được khống chế và mô hạt phát triển tốt, bệnh nhân mới có thể bước sang giai đoạn tiếp theo là phẫu thuật tạo hình để phục hồi vùng ngực.

Các bác sĩ cho biết nhiễm trùng sau phẫu thuật vú không phải biến chứng phổ biến nhưng vẫn có thể xảy ra, đặc biệt ở những người từng phẫu thuật nhiều lần hoặc có đặt túi độn. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến hoại tử mô, để lại tổn thương nặng nề cả về sức khỏe lẫn thẩm mỹ.

Từ trường hợp trên, bác sĩ khuyến cáo người có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ cần đặc biệt thận trọng khi lựa chọn nơi thực hiện. Cơ sở y tế phải được cấp phép, bác sĩ phẫu thuật có chứng chỉ hành nghề đúng chuyên khoa và người bệnh cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn chăm sóc sau mổ.

Theo các chuyên gia, làm đẹp là nhu cầu chính đáng. Tuy nhiên, sự an toàn y khoa phải luôn được đặt lên hàng đầu để tránh những biến chứng đáng tiếc có thể kéo dài nhiều tháng, thậm chí nhiều năm điều trị.