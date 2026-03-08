Tuyển sinh trường công an 2026: Cận trên 3 độ sẽ bị loại ngay từ vòng sơ tuyển

(VTC News) -

Tại chương trình tư vấn tuyển sinh, đại diện Ban tuyển sinh Bộ Công an giải đáp nhiều câu hỏi liên quan đến điều kiện sơ tuyển sức khỏe và các chương trình đào tạo liên kết của các trường công an nhân dân. Trong đó có nội dung thắc mắc về việc cận bao nhiêu độ thì được thi công an và có cam kết được mổ không.

Trung tá Triệu Thành Đạt, chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an cho hay, quy định về tiêu chuẩn thị lực đã được điều chỉnh trong thông tư sửa đổi, bổ sung ban hành năm 2025.

Trung tá Triệu Thành Đạt, chuyên viên chính Cục Đào tạo, Bộ Công an.

Theo đó, thí sinh tham gia sơ tuyển có mức cận thị không quá 3 độ. Những trường hợp cận trên 3 độ sẽ bị kết luận không đủ tiêu chuẩn sức khỏe về mắt và bị loại khỏi hồ sơ sơ tuyển.

Đối với thí sinh cận từ 3 độ trở xuống, hội đồng sơ tuyển sẽ kết luận đạt tiêu chuẩn sức khỏe về mắt. Khi có kết luận đạt hoặc không đạt, thí sinh không cần làm cam kết phẫu thuật mắt.

“Những em đạt tiêu chuẩn thì không cần cam kết gì thêm, còn những em không đạt sẽ bị loại khỏi hồ sơ ngay từ vòng sơ tuyển”, ông Đạt cho biết.

Tuyển sinh ngành liên kết với Đại học Bách khoa, Học viện Mật mã

Cũng theo Trung tá Triệu Thành Đạt, ngoài đào tạo trực tiếp tại các học viện, trường công an, Bộ còn liên kết và gửi đào tạo tại một số cơ sở giáo dục đại học.

Với ngành y khoa, sinh viên được gửi đào tạo tại Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) hoặc Trường Đại học Y Dược – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Đối với chương trình liên kết đào tạo công nghệ thông tin với Đại học Bách khoa, thí sinh sẽ trúng tuyển vào Học viện An ninh Nhân dân. Sau đó, sinh viên được gửi sang Đại học Bách khoa để học các học phần chuyên sâu về công nghệ thông tin.

Chương trình đào tạo được xây dựng phối hợp giữa hai đơn vị. Tuy nhiên, bằng tốt nghiệp sẽ do Học viện An ninh Nhân dân cấp. Trong quá trình học, sinh viên đã được học các nội dung liên quan đến nghiệp vụ công an, vì vậy không cần học thêm chương trình nghiệp vụ riêng sau khi tốt nghiệp.

Ngoài đào tạo trực tiếp tại các học viện, trường công an, Bộ Công an liên kết và gửi đào tạo tại một số cơ sở giáo dục đại học. (Ảnh minh họa)

Với chương trình liên kết đào tạo tại Học viện Kỹ thuật Mật mã, việc tuyển sinh sẽ do Học viện Kỹ thuật – Công nghệ An ninh (trước đây là Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Hà Nội) thực hiện. Sau khi trúng tuyển, sinh viên sẽ được gửi sang Học viện Kỹ thuật Mật mã để đào tạo chuyên ngành.

Sau khi tốt nghiệp, nếu được phân công công tác đúng chuyên ngành đã đào tạo, sinh viên không cần học văn bằng hai nghiệp vụ. Tuy nhiên, trong trường hợp chuyển sang lĩnh vực công tác khác theo yêu cầu của ngành, cán bộ có thể phải bổ sung văn bằng hai nghiệp vụ công an.

Đại diện Ban tuyển sinh Bộ Công an cho biết thêm, năm 2026 công tác tuyển sinh của các trường công an sẽ có một số điều chỉnh, các thông tin chi tiết đã được Bộ Công an ban hành trong thông báo tuyển sinh gửi tới các địa phương và đơn vị liên quan.