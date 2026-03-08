Đặc khu Trường Sa bầu cử sớm ở 20 khu vực

(VTC News) -

Sáng 8/3, tại 20 khu vực bỏ phiếu trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sớm hơn ngày bầu cử chung của cả nước một tuần.

Riêng khu vực bỏ phiếu đảo Trường Sa sẽ bầu cử ngày 15/3 cùng với cả nước và được truyền hình trực tiếp.

Các khu vực trên đặc khu Trường Sa thực hiện nghi thức chào cơ trước khi bầu cử.

Tham dự tại khu vực bỏ phiếu đảo Sinh Tồn (đặc khu Trường Sa) có lãnh đạo, đại diện các cơ quan Vùng 4, Lữ đoàn 146 cùng cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân đảo Sinh Tồn.

Theo trình tự, cử tri lần lượt xuất trình thẻ cử tri, nhận phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, vào khu vực viết phiếu kín. Sau đó, cử tri tự tay bỏ phiếu vào hòm phiếu dưới sự chứng kiến của tổ bầu cử và cử tri.

Cán bộ, chiến sĩ Hải quân trên đảo Sinh Tồn tham gia bầu cử sớm.

Phát biểu khai mạc bầu cử, Trung tá Nguyễn Huy Tưởng - Chỉ huy trưởng đảo Sinh Tồn, Tổ trưởng tổ bầu cử khu vực bỏ phiếu số 7 thông tin, bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

"Đây là ngày hội của toàn dân, ngày mà mỗi cử tri bằng lá phiếu của mình sẽ lựa chọn các đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân; nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Trung tá Nguyễn Huy Tưởng chia sẻ.

Cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Đặc khu Trường Sa là địa bàn cách trở về địa lý, chịu tác động trực tiếp của thời tiết, khí hậu khắc nghiệt. Cử tri gồm cán bộ, chiến sĩ, Nhân dân sinh sống trên đảo và ngư dân đang khai thác hải sản trên ngư trường.

Việc tổ chức bầu cử sớm không chỉ nhằm bảo đảm tiến độ chung của cả nước, mà còn là yêu cầu thực tiễn phù hợp với điều kiện công tác, sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Mỗi lá phiếu nơi tiền tiêu của Tổ quốc không chỉ lựa chọn đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, mà còn thể hiện niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước.