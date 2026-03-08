CSGT Hà Nội hóa trang theo dấu ô tô rời quán bia, có tài xế vi phạm 'kịch khung'

Đến 22h48 cùng ngày, cảnh sát phát hiện bốn tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, từ dưới 0,25 mg/L khí thở đến mức vượt gấp hai lần ngưỡng "kịch khung" theo Nghị định 168. Điển hình, tài xế N.V.C. (44 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô biển số 30G-014.XX vi phạm 0,828 mg/L khí thở, gấp đôi mức "kịch khung".

Tổ công tác đã lập biên bản đối với tài xế N.V.C. với lỗi điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/L khí thở. Với lỗi này, tài xế C. sẽ bị phạt 35 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng. CSGT cũng niêm phong phương tiện, tạm giữ xe trong 7 ngày làm việc.