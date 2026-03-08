+
++
Chia sẻ trang
Phóng sự - Khám phá
Điều tra
Thế giới game
Bài thuốc hay
Quảng cáo
Công nghệ
World Cup 2018
Emagazine
VTC News 10 năm hành trình nhân ái
Asiad 2018
Khát vọng việt nam 2019
Tổng hợp
90 năm Đảng quang vinh
Đại hội Đảng XIII
Lá lành đùm lá rách
Cần biết
Thời sự
SEA Games 32
VTC NEWS TV
Kinh tế
Reels
Thể thao
Sống đẹp
Thế giới
Giáo dục
Pháp luật
Văn hóa - Giải trí
Sức khỏe
Reels
Đời sống
Xe
Thông tin cải chính, xin lỗi
Khoa học - Công nghệ
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
CƯỜI
Euro 2024
Euro 2020
Doanh nghiệp vì người tiêu dùng
Netbiz
Trẻ
Xổ số
Đại hội Đảng XIV
World Cup 2022
Chuyển đổi xanh
Đóng
Mỹ gấp rút tung vũ khí chống drone Shahed của Iran
(VTC News) -
Mỹ bắt đầu đưa hệ thống phòng thủ Merops tới Trung Đông để đối phó drone Shahed của Iran, áp dụng chiến thuật "UAV đánh UAV" từng mang lại hiệu quả tại Ukraine.
VTC News
Chia sẻ Facebook
Bình luận
Tin mới
Tiếng nổ lớn vang lên gần Đại sứ quán Mỹ tại Oslo, Na Uy
08:59 08/03/2026
Thời sự quốc tế
Tăng tốc thi công dự án hồ điều hòa 800 tỷ đồng gần sân Mỹ Đình
08:43 08/03/2026
Tin nóng
Võ sĩ muay Thái chỉ dùng 2 đòn khiến đối thủ người Pháp ngã gục
08:41 08/03/2026
Võ Thuật
Con trai Hòa Minzy chia sẻ bất ngờ về Đại úy Văn Cương, mong mẹ sớm lên xe hoa
08:31 08/03/2026
Sao Việt
Cấm thu tiền đặt cọc, giữ chỗ lớp 10: Khoảng trống quản lý và bài toán minh bạch
08:30 08/03/2026
Tin tức - Sự kiện
Bảng xếp hạng giải Asian Cup nữ 2026 hôm nay: Đội tuyển Việt Nam tụt hạng
08:21 08/03/2026
Bóng đá Việt Nam
Bảng xếp hạng V.League 2025-2026 mới nhất: CAHN bỏ xa đội nhì
08:19 08/03/2026
V.League
Cập nhật V.League 2025-2026 hôm nay: Bảng xếp hạng vòng 15 mới nhất
08:19 08/03/2026
Bóng đá Việt Nam
HoREA đề xuất bỏ khống chế lợi nhuận cho nhà ở thương mại giá hợp lý
08:19 08/03/2026
Bất động sản
29% nhân lực công nghệ là nữ, nhưng chỉ 12% lãnh đạo cấp cao
08:18 08/03/2026
Khoa học - Công nghệ
Giải mã công nghệ đằng sau các nền tảng theo dõi chuyến bay trực tuyến
08:12 08/03/2026
Khám phá
Công nghệ 8/3: Khai thác Bitcoin trên vũ trụ, bản đồ hóa học Mặt Trăng bằng AI
08:08 08/03/2026
Khám phá
Thế trận giữ nước trong kỷ nguyên số: Chủ động kịch bản, sẵn sàng ứng phó
07:55 08/03/2026
Chính trị
Từ tiếng Việt nào chứa 1000 chữ 'Y'?
07:27 08/03/2026
Hỏi - Đáp
Tiếng khóc của bé 1,1kg và khoảnh khắc nín thở giữa hai sinh mạng của nữ bác sĩ
07:18 08/03/2026
Tin tức
Vụ 100 tấn thực phẩm chức năng giả: 'Lót tay' tiền tỷ cho đoàn kiểm tra ATTP
07:10 08/03/2026
Bản tin 113
Tử vi tuổi Ất Mão 1975 nam mạng năm 2026
07:00 08/03/2026
Giới trẻ
Mỹ gấp rút tung vũ khí chống drone Shahed của Iran
07:00 08/03/2026
VTC NEWS TV
4 năm yêu kín tiếng của Hòa Minzy và bạn trai quân nhân
06:59 08/03/2026
Sao Việt
Ông Trump dọa tung đòn tấn công 'rất mạnh', Iran tuyên bố sẽ không đầu hàng
06:54 08/03/2026
Thời sự quốc tế
Những 'bóng hồng' giàu nhất sàn chứng khoán Việt
06:44 08/03/2026
Doanh nhân
Người trẻ chọn sống 'xanh', quán cà phê Hà Nội tạm biệt ống hút nhựa
06:44 08/03/2026
Sống xanh
Giá xăng dầu hôm nay 8/3: Thế giới chưa ngừng đà tăng
06:39 08/03/2026
Thị trường
Giá vàng hôm nay 8/3: Chững lại khi giá dầu tăng cao
06:38 08/03/2026
Tin giá vàng
Uống nước trà xanh tươi hàng ngày có tác dụng gì?
06:30 08/03/2026
Tư vấn
Lời chúc Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 hay và ý nghĩa nhất
05:44 08/03/2026
Gia đình
Thời tiết ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Bắc Bộ xuất hiện mưa nhỏ, Nam Bộ nắng 34°C
04:30 08/03/2026
Thời tiết
Đổ tỷ USD nuôi quân ủy nhiệm khắp Trung Đông, Iran vẫn lẻ loi chiến đấu
22:50 07/03/2026
Tư liệu
NBC: Ông Trump 'quan tâm nghiêm túc' việc đưa bộ binh Mỹ vào Iran
22:28 07/03/2026
Thời sự quốc tế
Kết quả Ninh Bình vs Đà Nẵng, vòng 15 V.League mới nhất
20:22 07/03/2026
Bóng đá Việt Nam