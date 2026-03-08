Ông Trump dọa tung đòn tấn công 'rất mạnh', Iran tuyên bố sẽ không đầu hàng

(VTC News) -

Chiến dịch do Mỹ và Israel phát động đã bước sang tuần thứ hai và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Iran tiếp tục phóng máy bay không người lái và tên lửa vào các mục tiêu ở Israel và khu vực Vùng Vịnh. Ông Trump cảnh báo Washington có thể tiến hành những đòn tấn công “rất mạnh” nhằm vào Iran.

Bộ Nội vụ Bahrain cho biết một người bị thương do mảnh vỡ tên lửa rơi xuống thủ đô Manama. Ngoài thương vong về người, nhiều cửa hàng dọc một tuyến đường công cộng cũng bị hư hại. Lực lượng phòng vệ dân sự hiện phong tỏa và sơ tán các khu vực bị ảnh hưởng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, chính quyền Trump đã bỏ qua quy trình xem xét của Quốc hội để phê duyệt việc bán hơn 20.000 quả bom cho Israel, với tổng giá trị khoảng 650 triệu USD, theo các quan chức Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio đã xác định “tình huống khẩn cấp”, cho phép chính quyền miễn trừ quy trình phê chuẩn thông thường của Quốc hội. Ngoài ra, Israel dự kiến mua thêm 298 triệu USD vũ khí thông qua các hợp đồng thương mại trực tiếp.

Một báo cáo của Liên hợp quốc công bố tháng 12/2024 cho biết các loại bom hạng nặng tương tự có thể được Israel sử dụng tại các khu dân cư đông đúc ở Gaza trong cuộc chiến với Hamas.

Trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn, Ngoại trưởng Oman, Sayyid Badr bin Hamad Albusaidi, đã tổ chức các cuộc họp với nhiều đại sứ từ các nước châu Âu ngoài EU, cùng đại diện Mỹ, Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ.

Một cuộc họp khác có sự tham gia của đại sứ các nước trong khu vực gồm Egypt, Iraq và Jordan. Các bên nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là tăng cường sức ép chính trị và ngoại giao để chấm dứt chiến tranh, đồng thời hạn chế nguy cơ xung đột lan rộng.

Ở diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ tuyên bố của Iran rằng họ đã bắt giữ binh sĩ Mỹ.

“Những tuyên bố của chính quyền Iran về việc bắt giữ lính Mỹ chỉ là một ví dụ khác về thông tin sai lệch và lừa dối”, người phát ngôn cho biết.

Ngoài ra, ông Trump cho biết Anh đang cân nhắc gửi hai tàu sân bay tới Trung Đông, nhưng Mỹ không cần sự hỗ trợ đó.

Trong thông điệp trên mạng xã hội Truth Social, ông nhắn tới Thủ tướng Keir Starmer: “Không sao đâu, Thủ tướng Starmer, chúng tôi không cần nữa – nhưng chúng tôi sẽ nhớ điều đó. Chúng tôi không cần những người tham gia chiến tranh sau khi chúng tôi đã chiến thắng”.