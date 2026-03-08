Tăng tốc thi công dự án hồ điều hòa 800 tỷ đồng gần sân Mỹ Đình

UBND TP Hà Nội vừa phê duyệt chủ trương đầu tư 10 công trình chống ngập khẩn cấp trên địa bàn với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5.579 tỷ đồng. Các dự án được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để cơ bản hoàn thành những hạng mục chính trước mùa mưa bão năm 2026, nhằm tăng khả năng tiêu thoát nước cho các khu vực thường xuyên ngập úng.

Trong danh sách này, dự án xây dựng hồ điều hòa Phú Đô tại phường Từ Liêm được xác định là một trong những công trình trọng điểm. Công trình được triển khai nhằm cải thiện tình trạng ngập kéo dài tại khu vực phía Tây Hà Nội, nơi chịu áp lực lớn từ quá trình đô thị hóa nhanh trong nhiều năm qua.

Thành phố xác định đây là dự án cấp bách nên các thủ tục được rút gọn tối đa để sớm triển khai thi công. Mục tiêu đặt ra là nâng cao khả năng tiêu thoát nước, hạn chế tình trạng ngập sâu sau những trận mưa lớn.

Ghi nhận trong những ngày đầu tháng 3/2026, công trường dự án đang được tổ chức thi công với cường độ cao. Công tác giải phóng mặt bằng đã đạt hơn 90%, tạo điều kiện để các đơn vị thi công triển khai đồng loạt nhiều hạng mục.

Bên trong khu vực dự án, nhiều máy xúc và xe tải hoạt động liên tục. Các mũi thi công được bố trí tại nhiều vị trí nhằm đẩy nhanh tiến độ san lấp và đào đất.

Dự án hồ điều hòa Phú Đô có diện tích mặt nước hơn 31ha trên tổng diện tích khoảng 36,76ha. Tuyến kè bao quanh hồ dài khoảng 2,7km. Tổng mức đầu tư của công trình khoảng 800 tỷ đồng.

Theo thiết kế, hồ điều hòa có chức năng điều tiết và trữ nước mưa cho khu vực. Dự án sẽ xây dựng hai tuyến cống hộp để điều tiết nước vào và ra khỏi hồ, đồng thời xây dựng một tuyến cống kết nối từ hồ ra sông Nhuệ.

Hệ thống còn được lắp đặt hai máy bơm công suất lớn cùng một cửa điều tiết liên thông từ đường Nguyễn Văn Giáp tới trạm bơm Đồng Bông.

Theo báo cáo của phường Từ Liêm, dự án liên quan khoảng 400 hộ dân và 6 tổ chức. Trong đó có 288 hộ có đất nông nghiệp nằm trong phạm vi lòng hồ với tổng diện tích hơn 227.000m². Phần diện tích do các tổ chức quản lý hơn 102.000m². Ngoài ra còn có diện tích đất công, mương thủy lợi và giao thông nội đồng do địa phương quản lý.

Song song với quá trình giải phóng mặt bằng, nhà thầu đang gấp rút triển khai hạng mục đào lòng hồ. Theo kế hoạch, phần việc này dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 6 nếu điều kiện thi công thuận lợi.

Do một phần khu vực hồ nằm gần khu dân cư, chính quyền phường Từ Liêm đã đề nghị đơn vị thi công sắp xếp thời gian làm việc phù hợp. Trong thời gian người dân nghỉ ngơi, các hoạt động thi công sẽ được ưu tiên thực hiện ở những vị trí xa khu dân cư để giảm ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, nhà thầu được yêu cầu bố trí khu vực rửa xe tại cổng công trường. Tất cả phương tiện vận chuyển đất trước khi ra khỏi khu vực thi công đều phải được làm sạch để hạn chế bùn đất rơi vãi ra đường, tránh gây ô nhiễm môi trường.

Sau khi hoàn thành, hồ điều hòa Phú Đô được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện tình trạng ngập úng tại khu vực phía Tây Hà Nội, đồng thời tạo thêm không gian cảnh quan cho khu vực xung quanh.

10 dự án khẩn cấp chống úng ngập của TP Hà Nội năm 2026:

- Cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước tại các khu đô thị Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra và các khu vực Võ Chí Công, Long Biên, Đông Anh, Gia Lâm. Tổng mức đầu tư 262 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II năm 2026.

- Cải tạo tuyến kênh Thụy Phương nhằm bổ cập nước cho sông Tô Lịch, đồng thời tăng cường khả năng tiêu thoát nước cho khu vực Resco, Ecohome, Tây Hồ Tây, Đoàn Ngoại giao, Ciputra và vùng lân cận. Tổng mức đầu tư 869 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý III năm 2026.

- Cải tạo tuyến hạ lưu sông Kim Ngưu kết nối với sông Tô Lịch và trạm bơm Yên Sở, tổng mức đầu tư 700 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý III năm 2026.

- Nâng công suất một số trạm bơm hiện có, lắp đặt thêm trạm bơm dã chiến và xây dựng, cải tạo các tuyến cống, rãnh thoát nước dọc Đại lộ Thăng Long. Tổng mức đầu tư 163 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II năm 2026.

- Xây dựng hồ điều hòa Phú Đô tại phường Từ Liêm, tổng mức đầu tư 800 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

- Xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 2 tại xã An Khánh, tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

- Lắp đặt bổ sung trạm bơm, bể điều tiết và hệ thống đường ống thoát nước trong lưu vực sông Tô Lịch và Tả Nhuệ, tổng mức đầu tư 590 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý II năm 2026.

- Xây dựng hồ điều hòa Thụy Phương 2 tại phường Đông Ngạc, tổng mức đầu tư 717 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

- Xây dựng hồ điều hòa Yên Nghĩa 1 tại xã An Khánh, tổng mức đầu tư 858 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.

- Xây dựng hồ đầu mối Mễ Trì (Đồng Bông 2) tại phường Đại Mỗ, tổng mức đầu tư 379 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành quý IV năm 2026.