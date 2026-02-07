Mục sở thị hầm chống ngập 2.000 m³ dưới sân trường ở Hà Nội

Về nguyên lý hoạt động, khi mưa lớn xảy ra và nước bắt đầu dềnh lên trên mặt đường Nguyễn Khuyến, nước sẽ được thu gom qua các hố ga đặt dọc tuyến phố. Các miệng hố ga đều có lưới sắt bảo vệ, dẫn nước theo hệ thống ống xuống hầm chứa bên dưới sân trường. Cách bố trí này giúp thu nước nhanh ngay khi xuất hiện tình trạng ngập úng.