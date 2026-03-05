Video cận cảnh tàu ngầm Mỹ bắn chìm chiến hạm hộ vệ Iran

(VTC News) -

Tàu ngầm của Mỹ đánh chìm một tàu khu trục của Iran ở Ấn Độ Dương. (Video: WSJ News)

Theo AP, hải quân Sri Lanka cho biết lực lượng cứu hộ đã vớt được 87 thi thể và cứu sống 32 người sau khi tàu khu trục Iran bị tàu ngầm Mỹ tấn công bằng ngư lôi ngoài vùng lãnh hải của nước này.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết chiến hạm hộ vệ IRIS Dena của Iran bị đánh chìm ở Ấn Độ Dương là “tàu chiến chủ lực” của Iran. Đây là một trong số ít trường hợp tàu ngầm đánh chìm tàu chiến kể từ Chiến tranh Thế giới thứ Hai.

Vụ đánh chìm tàu IRIS Dena cho thấy chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đang mở rộng ra ngoài biên giới nước này. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một trong những mục tiêu quan trọng của cuộc chiến là xóa sổ lực lượng hải quân Iran.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nói: “Một tàu chiến Iran tưởng rằng đang an toàn khi hoạt động trên vùng biển quốc tế, nhưng đã bị tàu ngầm Mỹ đánh chìm. Cuối cùng, con tàu này đã bị hạ bằng một quả ngư lôi”.

Các nhân viên y tế đang đưa thi thể các thuỷ thủ Iran thiệt mạng khỏi tàu khu trục IRIS Dena bị chìm. (Nguồn: AP)

Bộ trưởng Ngoại giao, Lao động nước ngoài và Du lịch Sri Lanka, ông Vijitha Herah cho biết tàu IRIS Dena phát tín hiệu cầu cứu khi trên tàu có khoảng 180 thủy thủ. Hải quân nước này lập tức điều tàu và máy bay tới khu vực để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Tuy nhiên khi lực lượng cứu hộ đến nơi, con tàu đã không còn dấu vết, chỉ còn lại các vệt dầu loang cùng một số xuồng cứu sinh trôi nổi. Nhiều thủy thủ được phát hiện đang trôi nổi trên mặt nước.

Một đoạn video do Bộ Quốc phòng Mỹ đăng tải trên mạng xã hội X cho thấy khoảnh khắc quả ngư lôi tấn công. Con tàu Iran dường như bị một vụ nổ dưới nước đánh trúng, khiến thân tàu vỡ toác khi một cột nước khổng lồ bắn vọt lên không trung.

Ông Sampath cho biết 32 người được cứu đã được đưa vào một bệnh viện ở Galle, thị trấn nằm trên bờ biển phía nam Sri Lanka. Các thi thể được tìm thấy cũng đang được đưa vào bờ.

Tiến sĩ Anil Jasinghe, quan chức cấp cao của Bộ Y tế, cho biết một trong những người được cứu đang trong tình trạng nguy kịch, bảy người khác đang được điều trị khẩn cấp, những người còn lại bị thương nhẹ.

Tàu chiến IRIS Dena của Iran trong cuộc duyệt binh hải quân quốc tế tổ chức tại Visakhapatnam, Ấn Độ. (Nguồn: AP)

IRIS Dena - một trong những tàu chiến mới nhất của Iran - hoạt động tuần tra ở vùng biển sâu và được trang bị pháo hạng nặng, tên lửa phòng không, tên lửa chống hạm cùng ngư lôi. Con tàu còn mang theo một trực thăng.

Con tàu này đã bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt từ tháng 2/2023, cùng với tám lãnh đạo của một công ty sản xuất máy bay không người lái của Iran - đơn vị cung cấp vũ khí cho Nga để sử dụng trong các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự ở Ukraine.

Ông Brad Cooper, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Trung ương (CENTCOM) của quân đội Mỹ cho biết ít nhất 17 tàu hải quân Iran đã bị đánh chìm trong cuộc xung đột đang diễn ra.