Kết quả giải Ngoại Hạng Anh: Man City sảy chân, Arsenal hưởng lợi

(VTC News) -

Video: Man City 2-2 Nottingham Forest

Trận hòa 2-2 với Nottingham Forest sáng nay 5/3 đẩy Manchester City vào tình thế khó khăn trong cuộc đua vô địch giải Ngoại Hạng Anh. Cùng giờ, Arsenal đánh bại Brighton với tỷ số 1-0. Khoảng cách giữa 2 đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng lúc này là 7 điểm (Man City đứng sau nhưng Arsenal đá trước 1 trận).

Chạm trán đối thủ đang cố gắng trụ hạng, Man City hoàn toàn áp đảo. Đội chủ nhà mất hơn nửa giờ để ghi bàn mở tỷ số sau pha phối hợp giữa Rayan Cherki và Antoine Semenyo. Dẫu vậy, những khoảnh khắc sơ hở trong hiệp 2 khiến đoàn quân của huấn luyện viên Pep Guardiola mất điểm.

Man City bị Nottingham Forest cầm hòa. (Ảnh: Reuters)

Morgan Gibbs-White gỡ hòa 1-1 cho đội khách ở đầu hiệp 2. Sau đó, Nottingham Forest đối mặt với những pha dồn ép liên tục. Man City tung ra tới 14 cú sút, đạt tỷ lệ kiểm soát bóng 70% ở nửa sau của trận đấu.

Rodri lập công trong tình huống phạt góc, đưa Man City vượt lên không lâu sau khi họ thủng lưới. Tuy nhiên, cú sút xa hiểm hóc của Elliott Anderson ở phút 76 giúp Nottingham Forest giành được trận hòa.

Trong khi đó, Arsenal đánh bại Brighton trên sân khách nhờ bàn thắng may mắn của Bukayo Saka. Cú sút của tiền đạo số 7 chạm cầu thủ đối phương đổi hướng khiến thủ môn Brighton không kịp trở tay.

Arsenal chơi không hay hơn đối thủ ở trận này. Đội khách chọn cách đá thận trọng để bảo toàn tỷ số, chỉ có vỏn vẹn 2 cú dứt điểm trúng đích trong cả trận. Chiến thắng với tỷ số 1-0 giúp "Pháo thủ" tạm thời nới rộng khoảng cách với Man City sau vòng 29.