Iran sẵn sàng hỗ trợ người Việt về nước giữa căng thẳng chiến sự

(VTC News) -

Đại biện lâm thời Iran tại Việt Nam Mohammad Mirali Mohammadi bày tỏ lấy làm tiếc vì công dân Việt Nam đang sống trong tình hình chiến sự căng thẳng. Chính phủ Iran cam kết phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Tehran để tạo điều kiện lưu trú an toàn hoặc hỗ trợ thủ tục nếu công dân có nguyện vọng về nước, dù các tuyến đường di chuyển hiện nay gặp nhiều khó khăn do tình hình chiến sự.

Đại biện lâm thời Iran tại Việt Nam Mohammad Mirali Mohammadi.

Trước đó, Đại sứ Việt Nam tại Iran Nguyễn Lương Ngọc cho biết, cộng đồng người Việt ở Iran gồm 38 người, trong đó 23 cán bộ và thành viên gia đình, 13 công dân định cư ở quốc gia này và 2 sinh viên. Không có du khách Việt bị mắc kẹt. Các công dân Việt Nam tại nước này đã sơ tán hoặc khẩn trương di chuyển đến khu vực an toàn từ sáng 28/2 sau khi quân đội Mỹ và Israel phát động chiến dịch nhằm vào Iran

Ngày 3/3, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định: "Lập trường của Việt Nam đã được nêu rõ ngày 28/2/2026. Việt Nam phản đối các hành vi sử dụng vũ lực tấn công vào các quốc gia có chủ quyền, đặc biệt vào các cơ sở hạ tầng dân sự khiến nhiều người dân bị thiệt mạng. Các hành động này đã gây thiệt hại nghiêm trọng và tiếp tục đe doạ tính mạng, an toàn và lợi ích của người dân, trong đó có công dân Việt Nam tại khu vực, gây bất ổn cho các hoạt động kinh tế, hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan hành động có trách nhiệm, tuân thủ nghiêm túc luật pháp quốc tế, Hiến chương và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, nối lại đàm phán, tạo điều kiện thuận lợi cho đối thoại hướng tới việc giải quyết các khác biệt bằng biện pháp hoà bình, vì lợi ích của người dân, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới".

Ngày 28/2, Mỹ và Israel đồng loạt không kích nhiều mục tiêu ở thủ đô Tehran, khiến Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei cùng một số quan chức cấp cao của Iran thiệt mạng.

Sau đó, Iran đáp trả bằng cách phóng tên lửa và máy bay không người lái trên diện rộng, nhắm vào Israel, Bahrain, Kuwait, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Jordan, Saudi Arabia, Cyprus và cả các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz. Đến nay, chưa có tín hiệu công khai nào cho thấy các bên sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán hay hạ nhiệt căng thẳng quân sự.