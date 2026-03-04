Tổng Bí thư: Lấy kết quả công tác tư tưởng làm tiêu chí xem xét công tác cán bộ

(VTC News) -

Chiều 4/3, Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về việc chuẩn bị nội dung "Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng".

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc làm việc. (Ảnh: Viên Minh)

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Bí thư nêu rõ, nếu kinh tế tạo ra nội lực vật chất để đất nước đi nhanh thì chính trị, tư tưởng, văn hóa tạo ra nội lực tinh thần để dân tộc đi xa và vững hơn trong bước phát triển mới.

Gợi ý một số định hướng trọng tâm, Tổng Bí thư quán triệt quan điểm, mục tiêu xuyên suốt là công tác chính trị, tư tưởng phải thực sự đi trước mở đường, kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", lấy niềm tin của Nhân dân làm thước đo.

"Phải thiết kế được cơ chế liên thông; kết quả công tác tư tưởng trở thành tiêu chí đánh giá, xếp loại, xem xét công tác cán bộ và phải được rà soát xem xét hàng ngày, định kỳ. Đặc biệt là phải đặt mục tiêu giữ vững định hướng tư tưởng, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, tạo đồng thuận trong xã hội, thực hiện khát vọng phát triển đất nước, bảo vệ đất nước và nâng cao đời sống cho người dân", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Về yêu cầu tính quy phạm và thực thi, Tổng Bí thư quán triệt cần rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ chế tài. Các quy định cụ thể hóa được trách nhiệm cấp ủy, người đứng đầu, quy định rõ những việc bắt buộc phải làm, chế độ thực hiện và có cơ chế phối hợp; dễ lượng hóa, dễ kiểm tra, khắc phục được tình trạng nói không đi đôi với làm. Mỗi nội dung phải có thước đo hiệu quả thực tế thay vì các khẩu hiệu chung chung.

Tổng Bí thư lưu ý tránh tình trạng "mỗi người góp vào một phần nhưng lúc không đạt được kết quả thì không thấy trách nhiệm của ai".

Theo Tổng Bí thư, các cơ chế và quy trình mới cần được bổ sung, đáp ứng được tiêu chí rõ quy trình, rõ sản phẩm. Cần nghiên cứu, bổ sung chu trình kiểm tra, giám sát chuyên sâu, thiết kế chu trình từ quán triệt đến kiểm tra định kỳ chuyên đề, quy định rõ đầu mối và có chế độ báo cáo.

Về quy trình xử lý điểm nóng, Tổng Bí thư cho rằng, phải xây dựng quy trình nắm tình hình tư tưởng, định hướng dư luận, quy trình xử lý khủng hoảng truyền thông đảm bảo không để bị động và không để khoảng trống về thông tin.

Tổng Bí thư đề nghị phải đổi mới về phương thức học tập và chuyển đổi số. Về đổi mới học tập nghị quyết phải chuyển trọng tâm từ tổ chức học tập sang chuyển hóa thành hành động. Bí thư cấp ủy phải trực tiếp quán triệt, phải chịu trách nhiệm về chất lượng quán triệt.

"Học tập rồi, quán triệt rồi, nhận thức về mấy điểm mới rồi nhưng cách làm vẫn cũ thì không tác dụng gì cả", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư giao Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẩn trương hoàn thiện Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số (dự kiến báo cáo Bộ Chính trị vào cuối Quý II/2026). Trọng tâm chuyển từ bị động xử lý sang chủ động nắm bắt, định hướng, dẫn dắt tư tưởng, từ tuyên truyền một chiều sang đối thoại, thuyết phục và làm chủ không gian tư tưởng trên môi trường số.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng ta là Đảng cầm quyền, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng gắn trực tiếp với chất lượng lãnh đạo, chất lượng cầm quyền của Đảng.

"Công tác chính trị tư tưởng là gốc của thắng lợi. Quy định lần này phải giữ vững gốc đó, đồng thời mở không gian để Đảng ta tiếp tục đổi mới, phát triển và đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đổi mới. Tôi đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tiếp thu đầy đủ các ý kiến hôm nay, khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quy định theo tinh thần ngắn gọn, rõ việc, rõ trách nhiệm, đo lường được, ban hành triển khai được ngay, đảm bảo chất lượng cao nhất. Báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, cho ý kiến tại phiên họp thứ 6 tuần này", Tổng Bí thư phát biểu.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tập trung tối đa nguồn lực, rà soát kỹ từng điều khoản, bảo đảm tính chặt chẽ, thống nhất với hệ thống các quy định hiện hành.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại cuộc làm việc.

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới với nhiều mục tiêu to lớn, công tác chính trị tư tưởng càng có vai trò quan trọng không chỉ trước mắt, mà còn mang tính chiến lược lâu dài để củng cố nền tảng tư tưởng của Đảng, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời, giữ vững niềm tin của Nhân dân, quy tụ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cổ vũ các tầng lớp Nhân dân vượt qua mọi khó khăn, thử thách, tăng cường sức mạnh nội sinh của đất nước, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Trước yêu cầu đó, Bộ Chính trị khẳng định sự cần thiết phải ban hành Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng nhằm thống nhất và cụ thể hóa các quan điểm của Đảng về xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức trong tình hình mới; thể chế hóa các yêu cầu, nguyên tắc, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên trong việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, hành động theo nghị quyết của Đảng, tạo cơ sở thống nhất trong toàn Đảng, đảm bảo sự chỉ đạo đồng bộ, tránh hình thức, hành chính hóa trong công tác tư tưởng.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho biết, Quy định về công tác chính trị, tư tưởng là một quy định của Đảng hoàn toàn mới, chưa có tiền lệ.

Đây là thể thức văn bản xác định các nguyên tắc, tiêu chuẩn, chế độ cụ thể trong công tác chính trị, tư tưởng, theo đó phải vận dụng các quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng về lĩnh vực này để xây dựng thành các điều khoản quy định hướng tới điều chỉnh hành vi của đối tượng, cụ thể là tổ chức đảng và đảng viên.

Quy định được thiết kế khoa học, ngắn gọn, với các chương, điều rõ ràng, xác lập các nguyên tắc, tiêu chuẩn, chế độ cụ thể dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ lượng hóa, dễ kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện.

"Quy định cũng phải chỉ rõ những nội dung công tác trong lĩnh vực chính trị, tư tưởng mà tổ chức đảng, đảng viên phải thực hiện hoặc không được thực hiện. Đặc biệt, để có thể đánh giá được kết quả thực hiện về 'tư tưởng', cần phải có điều khoản quy định, điều chỉnh hành vi của đảng viên thông qua việc 'nghe, nói, đọc, viết' và hành động theo nghị quyết", báo cáo nêu rõ.