Trao hơn 31 triệu đồng của bạn đọc hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn

Ngày 3/3, đại diện Báo Điện tử VTC News cùng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trao 23.573.000 cho bé Lầu Loan Ly, 5 tuổi, dân tộc Mông, ở Tuyên Quang. Bé Ly là nhân vật trong bài viết: “Bé ngã từ mái nhà, nguy cơ mất cánh tay, cha mẹ nghèo ôm con cầu cứu khắp nơi”, đăng tải ngày 17/11/2025.

Bé bị ngã từ mái nhà xuống đất dẫn đến gãy phức tạp xương cánh tay phải. Sau phẫu thuật kết hợp xương tại bệnh viện tỉnh, bé gặp biến chứng nhiễm trùng, vết mổ sưng nề, hoại tử phần mềm và phải chuyển xuống điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bệnh nhi được cắt lọc vết thương, dùng kháng sinh kéo dài, thay băng và theo dõi sát để tránh nhiễm trùng tái phát. Quá trình hồi phục dự kiến kéo dài nhiều tháng, chi phí tốn kém.

Gia đình bé thuộc diện hộ nghèo, sống chủ yếu nhờ làm nương rẫy. Sau khi con gặp nạn, bố mẹ phải vay mượn hơn 10 triệu đồng để đưa con đi cấp cứu và chi trả viện phí. Kinh tế kiệt quệ, họ không còn khả năng xoay xở cho chặng điều trị dài phía trước. Nếu không có sự hỗ trợ, việc điều trị của bé có nguy cơ bị gián đoạn, ảnh hưởng đến khả năng vận động sau này.

Sau khi bài viết về hoàn cảnh của bé Ly được đăng tải, các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ gia đình số tiền 23.573.000 đồng.

Đón nhận sự giúp đỡ của bạn đọc, chị Lý Thị Mai - mẹ của Ly xúc động cảm ơn các nhà hảo tâm. Chị nói sẽ dành toàn bộ số tiền để chăm sóc cho con sau tai nạn.

Chị Lý Thị Mai cùng chồng đón nhận sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. (Ảnh: Khắc Việt)

Cùng ngày, đại diện Báo Điện tử VTC News cũng trao số tiền 7.925.000 đồng cho gia đình anh Hà Mạnh Tuyền (28 tuổi, dân tộc Tày), quê xóm Chàm, xã Tân Pheo, huyện Đà Bắc (Hòa Bình cũ). Anh Tuyền là nhân vật trong bài viết: “Cha nghèo ôm cuốn sổ nợ dày đặc con số bên giường bệnh con trai nguy kịch”.

Anh lớn lên trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố mẹ ly hôn khi anh mới 4 tuổi, Tuyền ở với bố và sớm phải nghỉ học từ lớp 9 để đi làm công nhân, gánh vác kinh tế gia đình, nuôi em gái ăn học. Cả nhà chỉ trông vào vài sào ruộng nương và đồng lương ít ỏi của anh.

Chiều 21/9, trên đường đi làm về, Tuyền gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng và được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng nguy kịch. Anh bị đa chấn thương nặng: chấn thương sọ não xuất huyết dưới nhện, đụng dập phổi hai bên, tràn máu – tràn khí màng phổi, cùng nhiều gãy xương lớn ở tay và chân.

Chi phí điều trị rất cao, riêng thuốc ngoài bảo hiểm mỗi ngày 6–7 triệu đồng. Gia đình đã vay mượn được khoảng 80 triệu đồng nhưng nhanh chóng cạn kiệt. Tuyền cần điều trị dài ngày và nhiều ca phẫu thuật lớn. Trong khi tính mạng anh còn mong manh, gia đình rơi vào bế tắc vì không còn khả năng xoay xở kinh phí cứu chữa.

Thương cảm hoàn cảnh của Tuyền, bạn đọc Báo Điện tử VTC News ủng hộ số tiền 7.925.000 đồng.