Bom đạn rúng động Trung Đông, chứng khoán châu Á lao dốc

(VTC News) -

Theo Reuters, thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống trong phiên giao dịch ngày 4/3, khi nhà đầu tư đồng loạt thu hẹp các khoản đầu tư lớn vào vàng và cổ phiếu ngành chip. Nguyên nhân là lo ngại xung đột tại Trung Đông có thể leo thang, gây ra cú sốc năng lượng, đẩy lạm phát tăng cao và khiến việc cắt giảm lãi suất bị trì hoãn.

Cổ phiếu tại Seoul giảm mạnh 4%, khiến tổng mức sụt giảm trong hai ngày qua vượt 11%. Động thái này diễn ra khi dòng tiền đầu cơ và nhà đầu tư nước ngoài đồng loạt rút khỏi thị trường vốn trước đó tăng nóng nhờ lợi nhuận bùng nổ của các hãng chip nhớ hưởng lợi từ làn sóng AI.

Đợt bán tháo này kéo đồng won rơi xuống mức thấp nhất trong 17 năm.

Chứng khoán châu Á lao dốc khi thị trường chuẩn bị đối mặt với cú sốc năng lượng. (Nguồn: Reuters)

Chỉ số Nikkei của Nhật Bản giảm 2,5%, đánh dấu phiên giảm thứ ba liên tiếp. Nhật Bản và Hàn Quốc đều là những nước phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng.

Giá dầu Brent chuẩn toàn cầu đã tăng hơn 12% trong tuần, lên mức 81,40 USD/thùng. Tuy nhiên, đà tăng đã hạ nhiệt sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ đạo bảo đảm bảo hiểm cho hoạt động vận tải tại Vùng Vịnh và cho biết hải quân Mỹ có thể hộ tống các tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz nếu cần thiết.

Trong bốn ngày qua, lực lượng Mỹ và Israel đã liên tục tấn công Iran, trong khi các máy bay không người lái và tên lửa của Iran đã đánh trúng các nhà máy lọc dầu ở vùng Vịnh cũng như đại sứ quán Mỹ tại Saudi Arabia và Kuwait.

Ông Damien Boey, chiến lược gia danh mục đầu tư tại Wilson Asset Management (Sydney), nhận định: “Có vẻ như cuộc xung đột sẽ kéo dài lâu hơn so với dự đoán ban đầu. Đồng thời, tình hình cũng đang leo thang khi chiến sự dần mở rộng, lôi kéo cả các đồng minh của Mỹ tham gia”.

Theo ông, cơ sở hạ tầng dầu mỏ dường như đang trở thành mục tiêu tấn công, khiến thị trường buộc phải tính đến việc tình trạng này có thể kéo dài trong bao lâu.

Giá vàng đã giảm khoảng 4,5% trong đêm, trong khi đồng đô la Australia mất 0,8%, khi các nhà giao dịch chốt lời từ những khoản đầu tư đang sinh lãi để bù đắp thua lỗ ở các thị trường khác trong tuần giao dịch đầy biến động.

Đầu phiên châu Á, giá vàng ổn định quanh mức 5.128 USD/ounce.

Ông Chuck Carlson, Giám đốc điều hành Horizon Investment Services tại Hammond (bang Indiana), cho rằng vấn đề lớn nhất mà nhà đầu tư đang cân nhắc là mối quan hệ giữa lạm phát và lãi suất: “Câu hỏi đặt ra là liệu giá năng lượng có tiếp tục duy trì ở mức cao lâu hơn so với kỳ vọng trước đó hay không, và tác động đó sẽ lan tỏa đến nền kinh tế như thế nào".

Đồng euro đã giảm xuống dưới mốc 1,16 USD khi nhà đầu tư dự báo châu Âu sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề từ chi phí năng lượng tăng cao. Trong khi đó, giá khí đốt chuẩn tại châu Âu đã tăng khoảng 65% chỉ trong hai ngày.