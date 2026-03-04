Phim 'Mùi phở' thu 38 tỷ đồng, sẽ chiếu ở Mỹ và châu Âu từ tháng 3

(VTC News) -

Bộ phim điện ảnh Mùi phở của đạo diễn Minh Beta vừa được công bố sẽ phát hành tại một số thị trường quốc tế với tựa tiếng Anh Scent of Pho.

Theo thông tin từ đạo diễn, tác phẩm sẽ ra mắt tại Mỹ, Anh, Đức, Na Uy, Séc và Slovakia từ ngày 13/3. Sau đó, phim tiếp tục được chiếu tại Australia và Nhật Bản từ 26/3. “Mong khán giả các nước đều yêu thích Mùi phở. Mê phở, thèm phở, xem phim Mùi phở!”, Minh Beta chia sẻ.

Phim "Mùi phở" sẽ ra mắt tại Mỹ, Anh, Đức, Na Uy, Séc và Slovakia từ ngày 13/3.

Việc bộ phim tìm đường ra rạp quốc tế được xem là bước đi đáng chú ý trong bối cảnh doanh thu nội địa chưa đạt kỳ vọng. Theo thống kê của Box Office Vietnam, tính đến trưa 4/3, phim thu về khoảng 38 tỷ đồng, trong khi nhà sản xuất từng tiết lộ cần chạm mốc 100 tỷ đồng mới có lãi.

Mùi phở là một trong bốn phim Việt ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2026, bên cạnh Thỏ ơi, Nhà ba tôi một phòng và Báu vật trời cho. Phim từng có khởi đầu khá thuận lợi nhờ lượng vé đặt trước cao, song không giữ được phong độ trong những tuần tiếp theo.

Tác phẩm xoay quanh đại gia đình của ông Mùi (do nghệ sĩ Xuân Hinh thủ vai) – nghệ nhân nấu phở tâm huyết, luôn đau đáu chuyện truyền lại bí kíp gia truyền cho cháu đích tôn. Từ câu chuyện giữ nghề, phim khai thác mối quan hệ giữa các thế hệ trong gia đình, nơi tồn tại khác biệt và mâu thuẫn nhưng vẫn được gắn kết bởi tình thân.

"Mùi phở" thu về khoảng 38 tỷ đồng tính đến trưa 4/3.

Hình ảnh phở trở thành biểu tượng xuyên suốt, gợi nhắc ký ức và giá trị truyền thống. Bên cạnh Xuân Hinh, phim còn có sự góp mặt của Thu Trang, Thanh Thanh Hiền, Quốc Tuấn, Cường Cá, Thanh Hương, Tiến Lộc, bé Bảo Nam, Hải Triều, BB Trần, Ngọc Phước…

Bên cạnh những điểm cộng về màu sắc văn hóa, phim bị nhận xét có kịch bản khá dễ đoán, diễn biến lan man và thiếu điểm nhấn. Một số tình tiết lặp lại khiến nhịp phim chậm, làm thu hẹp tệp khán giả, chủ yếu tập trung ở thị trường phía Bắc. Những cảnh tranh cãi được đẩy cao trào bằng cách lên gân, gào thét khá ồn ào và thiếu tiết chế.