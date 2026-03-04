Vietlott 4/3 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 4/3/2026 - Xổ số Mega 6/45

Vietlott 4/3. Kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay ngày 4/3/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 4/3/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 4/3 - Xổ số Mega 6/45 4/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 4/3/2026 - Vietlott Mega 6/45 4/3

Ngoài cập nhật kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 4/3/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Bắc có: xổ số Hải Phòng, xổ số Hà Nội, xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Bắc Ninh, xổ số Quảng Ninh.

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Quảng Ngãi, xổ số Gia Lai, xổ số Quảng Trị, xổ số Kon Tum, xổ số Đắk Lắk, xổ số Khánh Hòa, xổ số Ninh Thuận, xổ số Phú Yên, xổ số Đà Nẵng, xổ số Bình Định, xổ số Đắk Nông, xổ số Thừa Thiên Huế…

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bạc Liêu, xổ số Vũng Tàu, xổ số An Giang, xổ số Tiền Giang, xổ số Long An, xổ số TP.HCM, xổ số Cần Thơ, xổ số Hậu Giang, xổ số Sóc Trăng, xổ số Trà Vinh, xổ số Đà Lạt, xổ số Bình Phước, xổ số Đồng Nai, xổ số Kiên Giang, xổ số Bến Tre, xổ số Bình Dương, xổ số Cà Mau, xổ số Đồng Tháp, xổ số Tây Ninh, xổ số Vĩnh Long, xổ số Bình Thuận...

Xem lại KQXS Vietlott Mega 6/45 các ngày quay số mở thưởng gần đây

- Vietlott 1/3, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 1/3/2026

Vietlott 1/3, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 1/3/2026

- Vietlott 27/2, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 27/2/2026

Vietlott 27/2, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 27/2/2026

- Vietlott 25/2, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 25/2/2026

Vietlott 25/2, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 25/2/2026

- Vietlott 22/2, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 22/2/2026

Vietlott 22/2, kết quả xổ số Vietlott Mega hôm nay 22/2/2026

Lịch mở thưởng xổ số Mega 6/45

- Mega 6/45 là sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, được tổ chức quay số vào lúc 18h00 các ngày thứ Tư, thứ Sáu và Chủ Nhật hằng tuần, giúp người chơi dễ dàng theo dõi kết quả.

- Trường hợp có điều chỉnh về lịch quay hoặc thời gian mở thưởng, Vietlott sẽ thông báo trước tối thiểu 5 ngày trên website, ứng dụng chính thức và hệ thống điểm bán để người chơi kịp thời nắm bắt.

- Mỗi kỳ quay được thực hiện bằng hệ thống quay số tự động, có sự giám sát của các đơn vị chức năng nhằm đảm bảo quy trình minh bạch, chính xác và đúng quy định.

Điều kiện vé lĩnh thưởng xổ số vietlott mega 6/45

- Để quá trình lĩnh thưởng Mega 6/45 diễn ra suôn sẻ, người chơi nên nắm rõ và tuân thủ các quy định do Vietlott ban hành nhằm đảm bảo đầy đủ quyền lợi của mình.

- Vé trúng phải là vé hợp lệ do Vietlott phát hành, còn nguyên trạng, không rách, không tẩy xóa hoặc chỉnh sửa; đồng thời dãy số trên vé phải trùng khớp với kết quả của kỳ quay tương ứng.

- Mỗi tờ vé chỉ tham gia một kỳ quay khi được mua trước giờ quay ít nhất 15 phút. Những vé mua sau thời điểm này sẽ được chuyển sang kỳ quay kế tiếp.

- Người trúng thưởng cần thực hiện thủ tục nhận giải trong vòng 60 ngày kể từ ngày công bố kết quả, quá thời hạn này vé sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

Lĩnh thưởng xổ số tự chọn Mega 6/45 ở đâu?

- Đối với các giải thưởng có giá trị dưới 10 tỷ đồng, người trúng có thể đến các đại lý hoặc điểm bán vé được Vietlott ủy quyền để làm thủ tục nhận thưởng nhanh chóng và thuận tiện.

- Nếu giải thưởng từ 10 tỷ đồng trở lên, người chơi cần đến trực tiếp trụ sở chính hoặc văn phòng chi nhánh của Vietlott để hoàn tất hồ sơ và tiến hành nhận giải theo quy định.

- Vietlott cam kết chi trả tiền thưởng đầy đủ, đúng quy trình và đúng thời hạn, đảm bảo tính minh bạch cũng như quyền lợi cho người trúng giải.

Điều kiện tham gia dự thưởng xổ số Vietlott Mega 6/45

- Điều kiện tham gia: Người chơi Mega 6/45 cần đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc các trường hợp bị pháp luật cấm tham gia xổ số.

- Hình thức trả thưởng: Vietlott thanh toán tiền thưởng bằng đồng Việt Nam. Người trúng giải phải thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật.

- Mua vé online: Khi mua vé qua website hoặc ứng dụng chính thức của Vietlott, người chơi cần khai báo thông tin cá nhân chính xác và đầy đủ để thuận tiện cho việc xác nhận và nhận thưởng sau này.

Theo dõi kết quả xổ số Vietlott Mega 6/45 hôm nay 4/3/2026 nhanh chóng và chính xác nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.