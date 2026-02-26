Vietlott 26/2 - Kết quả xổ số Vietlott hôm nay 26/2/2026 - Xổ số Power 6/55

Vietlott 26/2. Kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 hôm nay - thứ 5 ngày 26/2/2026 sẽ được cập nhật trực tiếp trên VTC News. Kết quả và giá trị giải thưởng Vietlott hôm nay 26/2/2026 sẽ cập nhật đầy đủ sau 18h30.

Vietlott 26/2 - Xổ số Power 6/55 26/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 26/2/2026 - Vietlott Power 6/55 26/2

Ngoài cập nhật trực tiếp kết quả xổ số Vietlott hôm nay 26/2/2026, VTC News cũng cập nhật kết quả xổ số của các miền, tỉnh thành trên cả nước. Cụ thể:

- Xổ số miền Nam gồm có: xổ số Bình Thuận, xổ số Bình Dương, xổ số Hậu Giang, xổ số Long An, xổ số Bình Phước, xổ số Bến Tre, xổ số Đồng Nai, xổ số Trà Vinh, xổ số TP.HCM, xổ số Vũng Tàu, xổ số Kiên Giang, xổ số Cà Mau, xổ số Tây Ninh, xổ số Tiền Giang, xổ số An Giang, xổ số Cần Thơ, xổ số Sóc Trăng, xổ số Đà Lạt, xổ số Đồng Tháp...

- Xổ số miền Trung gồm có: xổ số Thừa Thiên Huế, xổ số Ninh Thuận, xổ số Kon Tum, xổ số Bình Định, xổ số Quảng Ngãi, xổ số Khánh Hòa, xổ số Quảng Bình, xổ số Gia Lai, xổ số Đà Nẵng, xổ số Đắk Lắk, xổ số Quảng Trị, xổ số Đắk Nông…

- Xổ số miền Bắc gồm: xổ số Thái Bình, xổ số Nam Định, xổ số Hà Nội, xổ số Bắc Ninh, xổ số Hải Phòng, xổ số Quảng Ninh.

- Vietlott 24/2, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 24/2/2026

- Vietlott 21/2, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 21/2/2026

- Vietlott 19/2, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 19/2/2026

- Vietlott 14/2, kết quả xổ số Power 6/55 hôm nay 14/2/2026

Lịch mở thưởng XS Power 6/55

- Power 6/55 là loại hình xổ số tự chọn do Vietlott phát hành, được nhiều người quan tâm nhờ cách chơi dễ hiểu và giải Jackpot có giá trị cộng dồn hấp dẫn.

- Hoạt động quay số Power 6/55 diễn ra định kỳ vào 18h00 các ngày thứ Ba, thứ Năm và thứ Bảy hằng tuần, bảo đảm yếu tố minh bạch, công khai và được giám sát theo đúng quy định.

- Trường hợp có thay đổi về lịch quay, Vietlott sẽ thông báo trước trên website, ứng dụng chính thức và tại các điểm bán vé để người chơi chủ động theo dõi và cập nhật.

Thời hạn lĩnh thưởng Vietlott Power 6/55

- Vé Power 6/55 trúng thưởng chỉ được phép lĩnh giải trong 60 ngày kể từ ngày Vietlott công bố kết quả quay số. Sau thời hạn này, vé sẽ mất hiệu lực thanh toán.

- Khi nhận thưởng, người chơi cần mang theo vé trúng hợp lệ, còn nguyên trạng, không rách, không chắp vá hay tẩy xóa, và thực hiện thủ tục tại điểm giao dịch hoặc đại lý Vietlott được ủy quyền.

- Để dữ liệu được cập nhật đầy đủ và tránh nhầm lẫn, người trúng nên đợi khoảng 60 phút sau khi kỳ quay kết thúc rồi mới kiểm tra vé và tiến hành các bước lĩnh thưởng.

Thời gian trả thưởng xổ số Vietlott Power 6/55

- Người may mắn trúng Power 6/55 có thể đến trụ sở, văn phòng đại diện hoặc các điểm bán vé được ủy quyền của Vietlott để tiến hành nhận thưởng. Sau khi vé được kiểm tra và xác nhận hợp lệ, tiền thưởng sẽ được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản, với thời gian xử lý không quá 5 ngày làm việc.

- Trường hợp phát sinh khiếu nại, tranh chấp hoặc cần thêm thời gian để kiểm tra, xác minh vé trúng, việc chi trả giải thưởng sẽ tạm dừng và chỉ được thực hiện khi có kết luận chính thức, nhằm bảo đảm sự minh bạch và quyền lợi hợp pháp cho người trúng giải.

Cơ cấu giải thưởng Power 6/55

- Jackpot 1 dành cho vé trùng khớp đủ 6 số, có mức khởi điểm 30 tỷ đồng và sẽ tiếp tục tích lũy qua các kỳ quay cho đến khi xác định được vé trúng hợp lệ.

- Jackpot 2 được trao cho vé trùng 5 số chính và 1 số đặc biệt, với giá trị ban đầu 3 tỷ đồng, đồng thời tiếp tục cộng dồn nếu chưa có người trúng.

- Ngoài hai giải Jackpot, Power 6/55 còn có các giải thưởng khác gồm: 40 triệu đồng cho vé trúng 5 số, 500.000 đồng cho vé trúng 4 số và 50.000 đồng cho vé trúng 3 số.

- Mệnh giá mỗi vé Power 6/55 là 10.000 đồng. Trường hợp một vé đủ điều kiện trúng nhiều giải, người chơi chỉ được nhận giải có giá trị cao nhất; nếu có nhiều vé cùng trúng Jackpot, tiền thưởng sẽ được chia theo quy định của Vietlott.

Xem kết quả xổ số Vietlott Power 6/55 ngày 26/2/2026, theo dõi kết quả xổ số Vietlott mới nhất trên VTC News để không bỏ lỡ thời gian nhận thưởng.