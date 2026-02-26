Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 26/2/2026 - XSTN 26/2

XSTN 26/2. Kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 26/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Tây Ninh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSTN 26/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTN 26/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Tây Ninh hôm nay 26/2/2026 - Xổ số Tây Ninh thứ Năm ngày 26/2/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn lĩnh thưởng theo quy định là 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng trên vé. Quá hạn 30 ngày, vé trúng sẽ không còn giá trị lĩnh tiền thưởng.

- Vé trúng chỉ được nhận thưởng một lần với đầy đủ giá trị giải thưởng trúng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đủ giá trị tất cả các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người khác để lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai sẽ do đài Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba sẽ do đài Bến Tre, Bạc Liêu và Vũng Tàu mở thưởng.

- XSMN thứ Tư sẽ do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ Năm sẽ do đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu sẽ do đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy sẽ do đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An và TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật sẽ do đài Đà Lạt, Tiền Giang, Kiên Giang mở thưởng.

