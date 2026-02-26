Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 26/2/2026 - XSBTH 26/2

XSBTH 26/2. Kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 26/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Thuận quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSBTH 26/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSBTH 26/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 26/2/2026 - Xổ số Bình Thuận thứ Năm ngày 26/2/2026

Cơ cấu giải thưởng XSBTH

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Bình Thuận gồm các hạng giải sau:

- Giải Đặc biệt (6 số): 01 giải với giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải Nhất (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải Nhì (5 số): Gồm 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải Ba (5 số): Gồm 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải Tư (5 số): Gồm 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải Năm (4 số): Gồm 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải Sáu (4 số): Gồm 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải Bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải Tám (2 số): Gồm 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải Phụ đặc biệt: Dành cho những vé chỉ sai 1 số ở hàng trăm nghìn so với giải Đặc biệt, mỗi giải được 50 triệu đồng.

- 45 giải Khuyến khích: Dành cho những trúng chữ số hàng trăm nghìn và sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 chữ số còn lại của giải Đặc biệt, mỗi giải trúng 6 triệu đồng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai sẽ do đài Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN thứ Ba sẽ do đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu mở thưởng.

- XSMN thứ Tư sẽ do đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng mở thưởng.

- XSMN thứ Năm sẽ do đài An Giang, Tây Ninh và Bình Thuận mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu sẽ do đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy sẽ do đài Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật sẽ do đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Bình Thuận hôm nay 26/2/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.