Dòng tiền đầu tư 2026: Lựa chọn nào trong giai đoạn biến động?

2026 – dòng tiền sẽ chảy về đâu?

Lãi suất vay mua nhà hiện tăng lên khoảng 12 – 16%/năm, gây áp lực lớn cho người vay. Trong khi đó, giá vàng trong nước vẫn duy trì ở mức cao, chênh lệch đáng kể so với giá thế giới. Thị trường chứng khoán biến động mạnh, nhiều nhà đầu tư trở nên thận trọng hoặc tạm thời đứng ngoài. Trước tình hình này, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các kênh đầu tư ổn định và an toàn hơn trong dài hạn.

Bất động sản dòng tiền là lực đỡ cho thị trường giai đoạn năm 2026.

Đồng quan điểm, ông Nguyễn Thanh Quyền – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Thắng Lợi Group, Chủ tịch HĐQT Thắng Lợi Homes – cho rằng thị trường bất động sản đang chứng kiến sự thay đổi rõ rệt về “khẩu vị” đầu tư. Thay vì chạy theo kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, nhà đầu tư đang dịch chuyển sang các sản phẩm có giá trị thực, phục vụ nhu cầu ở thật, đặc biệt tại các khu vực gần khu công nghiệp, có hạ tầng và kết nối tốt.

“Trong bối cảnh hiện nay, những sản phẩm bất động sản có thể tự tạo dòng tiền – thông qua cho thuê hoặc khai thác kinh doanh – sẽ đóng vai trò là lực đỡ quan trọng cho thị trường trong thời gian tới”, ông Quyền nhận định.

Khác với mô hình đầu tư truyền thống, bất động sản dòng tiền cho phép nhà đầu tư tạo ra nguồn thu nhập định kỳ, giúp tài sản có thể “tự nuôi chính nó” trong quá trình sở hữu. Trong bối cảnh áp lực chi phí vốn gia tăng, dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển về những sản phẩm có khả năng khai thác thực.

The Win City – bài toán bất động sản dòng tiền cho nhà đầu tư

The Win City là một trong những dự án phát triển theo mô hình bất động sản dòng tiền, hướng đến khả năng khai thác cho thuê ổn định, tạo dòng tiền ngay từ giai đoạn đầu sở hữu. Đồng thời, dự án đáp ứng nhu cầu vừa ở, vừa kinh doanh trong một đại đô thị quy mô lớn, phục vụ hơn 10.000 cư dân.

Lợi thế của dự án đến từ vị trí liền kề TP.HCM, gần các khu công nghiệp – nơi tập trung đông lực lượng lao động kỹ thuật và chuyên gia, tạo nền tảng nhu cầu thuê ổn định và bền vững. Thực tế, khu vực Tây Sài Gòn hiện có khoảng 200.000 chuyên gia và người lao động làm việc trong 39 khu công nghiệp, cùng khoảng 500.000 người trong độ tuổi 28 – 45 có nhu cầu nhà ở.

Bên cạnh đó, việc quy hoạch cụm đô thị Đức Hòa – Hậu Nghĩa trở thành trung tâm hành chính mới, dự kiến thu hút khoảng 10.000 cán bộ, công chức, được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng lực cầu trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, dự án phát triển mô hình căn hộ hướng đến nhóm khách thuê là chuyên gia và nhân sự làm việc tại các khu công nghiệp lân cận, tạo nền tảng cho khả năng khai thác dòng tiền ổn định.

The Win City vị trí của ngõ 39 KCN, nơi nhu cầu ở và chuyên gia tăng cao.

Trong giai đoạn mới, chủ đầu tư triển khai các chính sách tài chính nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận sản phẩm, nổi bật là chương trình cam kết dòng tiền 6% trong 2 năm, tương đương khoảng 5 – 6 triệu đồng/tháng. Theo khảo sát, khu vực xung quanh các khu công nghiệp vẫn thiếu các sản phẩm nhà ở được đầu tư bài bản về tiện ích, trong khi giá thuê phổ biến dao động từ 2,5 – 6 triệu đồng/tháng, tạo nền tảng cho khả năng khai thác dòng tiền ổn định.

Đáng chú ý, dự án có sự tham gia của Hải Sơn – đơn vị có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển hạ tầng khu công nghiệp, đang vận hành và kết nối hệ sinh thái doanh nghiệp FDI cùng cộng đồng chuyên gia tại khu vực Tây Ninh.

Lợi thế này được xem là cơ sở quan trọng giúp hình thành nguồn khách thuê thực, đặc biệt là nhóm chuyên gia và nhân sự làm việc tại các khu công nghiệp lân cận. Từ đó, mô hình căn hộ tại The Win City được định hướng khai thác cho thuê hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu ở thực, góp phần đảm bảo tính ổn định của dòng tiền trong dài hạn.

Bên cạnh đó, dự án còn áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất khoảng 3,3%/năm trong 2 năm dành cho khách hàng mua ở giai đoạn đầu, góp phần giảm áp lực tài chính trong bối cảnh lãi suất vay mua nhà có xu hướng tăng.

Dự án được phát triển bởi 4 thương hiệu lớn An Cường – Central – Thắng Lợi Homes – Hải Sơn, tạo nên hệ sinh thái khép kín từ phát triển quỹ đất, xây dựng đến nội thất, mang lại sự cộng hưởng sức mạnh toàn diện. Trong đó, Central vừa là chủ đầu tư, vừa là tổng thầu xây dựng, tạo lợi thế trong việc kiểm soát tiến độ, chất lượng và tính đồng bộ của toàn dự án. Dự án có pháp lý minh bạch khi khách hàng giai đoạn đầu đã ký hợp đồng mua bán.

The Win City pháp lý vững vàng – khách mua sẵn sàng ký hợp đồng mua bán.

Bên cạnh yếu tố nội tại, The Win City còn hưởng lợi từ hạ tầng khu vực khi nằm gần tuyến Vành đai 3 TP.HCM, chỉ khoảng 5 phút di chuyển; đồng thời, từ dự án có thể kết nối về chợ Bến Thành và Aeon Mall Bình Tân trong khoảng 20 – 25 phút, giúp việc di chuyển đến trung tâm TP.HCM trở nên thuận tiện. Cùng với đó, quy hoạch trung tâm hành chính mới tại Đức Hòa – Hậu Nghĩa được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển hạ tầng và gia tăng giá trị khu vực.

Với quy mô khoảng 6.000 căn hộ cùng hệ tiện ích đồng bộ, phát triển theo mô hình “One Stop Living Hub” với hơn 100 tiện ích, nổi bật là Toà tháp thương mại cao 42 tầng tích hợp nhiều chức năng: khách sạn 5 sao, căn hộ dịch vụ, căn hộ văn phòng, trung tâm thương mại, rạp chiếu phim…, The Win City được kỳ vọng trở thành biểu tượng đô thị mới, góp phần nâng chuẩn sống cho cư dân khu Tây Sài Gòn.