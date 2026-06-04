Xác minh vụ du khách nước ngoài mặc phản cảm ở phố cổ Hội An

(VTC News) -

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Tấn Cường - Chủ tịch UBND phường Hội An, TP Đà Nẵng - cho biết đang chỉ đạo vào cuộc xác minh, làm rõ vụ du khách nước ngoài ăn mặc phản cảm khi tham quan khu phố cổ Hội An.

Chủ tịch UBND phường Hội An Nguyễn Tấn Cường thông tin thêm, thời gian qua, các lực lượng chức năng thường xuyên tăng cường, nhắc nhở các trường hợp du khách ăn mặc không phù hợp khi tham quan phố cổ, đồng thời giải thích cho họ hiểu.

Du khách ăn mặc phản cảm ở Hội An. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại việc du khách nước ngoài mặc áo dài nhưng không kèm quần dài vô tư tản bộ. Cách ăn mặc phản cảm này của du khách bị người phụ nữ địa phương nhắc nhở. Người này còn nhờ hướng dẫn viên phiên dịch, yêu cầu ăn mặc lại cho phù hợp.

Ngay khi đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, nhiều ý kiến bày tỏ phản đối cách ăn mặc của du khách. Ngoài chê trách, nhiều bình luận với nội dung dành lời khen cho người phụ nữ địa phương. "Chị ấy nói rất đúng. Đây thể hiện sự tôn trọng văn hóa dân tộc. Tà áo dài Việt Nam là trang phục truyền thống của dân tộc", tài khoản Ly Khanh bày tỏ.

Liên quan việc này, Chủ tịch UBND phường Hội An cho biết sẽ xác minh, đặc biệt cố gắng tìm ra người phụ nữ có hành động đẹp là nhắc nhở du khách. Từ đó, chính quyền địa phương sẽ có hình thức biểu dương.