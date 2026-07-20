XSMB 20/7 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 20/7/2026

Kết quả KQXS miền Bắc hôm nay thứ 2 ngày 20/7/2026

XS miền Bắc 20/7. KQXSMB ngày 20/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Hà Nội. Kết quả xổ số hôm nay 20/7/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 20/7 - Kết quả xổ số miền Bắc mới nhất hôm nay

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KQXS miền Bắc ngày 19/7/2026, XS miền Bắc chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Thái Bình (XSTB).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 19/7/2026.

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KQXS miền Bắc ngày 18/7/2026, XS miền Bắc thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Nam Định (XSND).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 18/7/2026.

- Xổ số miền Bắc ngày 17/7/2026. Xem lại kết quả XS miền Bắc ngày 17/7/2026

KQXSMB ngày 17/7/2026, xổ số miền Bắc hôm nay thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hải Phòng (XSHP).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/7/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

- Thứ Hai: XSMB sẽ được tổ chức quay thưởng ở Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Kỳ mở thưởng sẽ do Quảng Ninh (XSQN) tổ chức.

- Thứ Tư: Sẽ đến lượt Bắc Ninh (XSBN) quay số.

- Thứ Năm: Hà Nội (XSHN) sẽ tiếp tục mở thưởng.

- Thứ Sáu: Hải Phòng (XSHP) sẽ tiến hành quay số.

- Thứ Bảy: Kết quả xổ số sẽ được công bố bởi Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình (XSTB) sẽ thực hiện kỳ quay thưởng.

Điều kiện lĩnh thưởng XSMB

Khi trúng xổ số miền Bắc, người chơi cần mang vé hợp lệ đến Công ty xổ số kiến thiết phát hành để nhận thưởng. Vé phải còn nguyên vẹn, không rách, tẩy xóa hoặc chắp vá và được lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị.

Với giải thưởng từ 10 triệu đồng trở lên, người trúng sẽ phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% theo quy định hiện hành.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

Xổ số miền Bắc (XSMB) được tổ chức quay thưởng theo lịch cố định với mỗi ngày chỉ một đài thực hiện mở thưởng. Cụ thể: Thứ Hai - Hà Nội, Thứ Ba - Quảng Ninh, Thứ Tư - Bắc Ninh, Thứ Năm - Hà Nội, Thứ Sáu - Hải Phòng, Thứ Bảy - Nam Định và Chủ Nhật - Thái Bình.

Theo quy định, đài nào quay thưởng trong ngày sẽ là đơn vị phát hành vé số của ngày đó trên địa bàn miền Bắc. Mỗi công ty xổ số chỉ được phát hành vé đúng vào ngày được phân công mở thưởng và không được phát hành sang các ngày khác.

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