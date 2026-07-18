Kết quả KQXS miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 18/7/2026

XS miền Bắc 18/7. KQXSMB ngày 18/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Nam Định. Kết quả xổ số hôm nay 18/7/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 18/7 - Kết quả xổ số miền Bắc mới nhất hôm nay

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KQXSMB ngày 17/7/2026, xổ số miền Bắc hôm nay thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hải Phòng (XSHP).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 17/7/2026.

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KQXS miền Bắc ngày 16/7/2026, XS miền Bắc thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 16/7/2026.

- Xổ số miền Bắc ngày 15/7/2026. Xem lại kết quả XS miền Bắc ngày 15/7/2026

KQXSMB ngày 15/7/2026, xổ số miền Bắc hôm nay thứ 4 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Bắc Ninh (XSBN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 15/7/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

- Thứ Hai: XSMB được tổ chức quay thưởng tại Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Kỳ mở thưởng do Quảng Ninh (XSQN) thực hiện.

- Thứ Tư: Đến lượt Bắc Ninh (XSBN) công bố kết quả quay số.

- Thứ Năm: Hà Nội (XSHN) tiếp tục là đơn vị mở thưởng.

- Thứ Sáu: Hải Phòng (XSHP) tiến hành quay số theo lịch.

- Thứ Bảy: Kết quả được công bố bởi Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Thái Bình (XSTB) thực hiện kỳ quay thưởng cuối tuần.

Tránh làm rách vé, nhòe mực

Ngay sau khi sở hữu vé xổ số miền Bắc, bạn nên cất giữ tờ vé ở nơi an toàn để tránh hư hỏng trong thời gian chờ kết quả. Vé phải còn nguyên vẹn, không bị rách, nhòe mực, chắp vá hay tẩy xóa bất kỳ thông tin nào.

Trường hợp vé bị biến dạng hoặc không còn đáp ứng điều kiện hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết có quyền từ chối chi trả giải thưởng, ngay cả khi dãy số trên vé trùng với kết quả mở thưởng.

Để bảo đảm quyền lợi, hãy bảo quản vé cẩn thận ở nơi khô ráo, tránh gấp hoặc làm hỏng vé, đồng thời kiểm tra lại tình trạng của tờ vé trước khi đến làm thủ tục nhận thưởng.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

Để người chơi dễ dàng theo dõi kết quả mỗi ngày, lịch quay thưởng của xổ số ba miền được sắp xếp theo các khung giờ cố định. Cụ thể như sau:

- Xổ số miền Nam (XSMN): Quay thưởng từ khoảng 16h15 đến 16h35 hằng ngày.

- Xổ số miền Trung (XSMT): Bắt đầu mở thưởng trong khung giờ 17h15 – 17h35. Kết quả từng hạng giải sẽ được công bố ngay sau khi quay xong.

- Xổ số miền Bắc (XSMB): Tiến hành quay số từ 18h15 đến 18h35, là kỳ quay diễn ra cuối cùng trong ngày và nhận được nhiều sự quan tâm từ người chơi.

Lưu ý: Khi dò kết quả, bạn cần đối chiếu đúng theo đài phát hành tờ vé. Chẳng hạn, vé xổ số miền Trung chỉ tra cứu với kết quả của miền Trung, không sử dụng để đối chiếu với kết quả xổ số miền Bắc hoặc miền Nam.

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