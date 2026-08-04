Thắng Philippines, tuyển Thái Lan cầm chắc vé vào bán kết ASEAN Cup

(VTC News) -

Đội tuyển Thái Lan nuôi tham vọng giành chiến thắng ngay trên sân khách trước Philippines ở vòng bảng ASEAN Cup 2026. Ngay ở phút thứ 2, Seksan đưa bóng đi dội xà ngang khung thành đội chủ nhà, báo hiệu trận đấu không hề dễ dàng cho Philippines.

Nhìn chung, đội tuyển Philippines thi đấu không tệ, nhưng khoảng cách về trình độ giữa hai đội vẫn không dễ để khỏa lấp. Đội tuyển Thái Lan vẫn có trong tay những ngôi sao kì cựu như Pokklaw, Pansa Hemviboon hay Worachit. Họ tạo ra nhiều pha bóng sóng gió về phía khung thành Philippines. Tuy nhiên, Waris hay Worachit lại không thể tận dụng.

Đội tuyển Thái Lan (áo trắng) đánh bại Philippines.

Người thi đấu nổi bật nhất bên phía Philippines chính là thủ thành Deyto. Anh có nhiều pha bay người cản phá xuất sắc, ngăn cản các chân sút đội khách ghi bàn mở tỉ số trận đấu. Hiệp một trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp 2, đội tuyển Thái Lan tiếp tục gia tăng sức ép lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, mặt sân sũng nước và trơn trượt do cơn mưa lớn ảnh hưởng đến lối chơi của hai đội. Đội bóng xứ chùa vàng có phần bế tắc.

Nhưng Thái Lan vẫn là đội bóng có sự khác biệt với phần còn lại của bảng B. Không cần một thế trận hào nhoáng, họ vẫn biết cách giành chiến thắng. Phút 84, từ đường tạt bóng của Picha Autra, Waris Choolthong đánh đầu chuẩn xác ghi bàn thắng mở tỉ số trận đấu cho đội khách.

Để thua ở thời điểm nhạy cảm, đội tuyển Philippines tràn quân sang phần sân đối phương nhằm giữ lại ít nhất 1 điểm trên sân nhà. Tuy nhiên, họ không tạo ra được nhiều tình huống đáng chú ý. Ngược lại, Thái Lan có nhiều cơ hội nguy hiểm để nhân đôi cách biệt nhưng Yotsakorn Burapha lại không thể tận dụng.

Giành chiến thắng tối thiểu trước Philippines, Thái Lan dẫn đầu bảng với 9 điểm và gặp Myanmar trên sân nhà ở lượt trận cuối cùng. Nếu có được 1 điểm, Thái Lan chắc chắn giành vé vào bán kết ASEAN Cup 2026.

Đội hình ra sân:

Đội tuyển Philippines: Deyto, Sato, Rontini, Ugelvik, Mariona, Nishioka, Muens, Kekkonen, Reyes, Mrowka, Gayoso

Đội tuyển Thái Lan: Kampol, Waris, Pansa Hemviboon, Nattapong, Wanchai, Seksan Ratree, Worachit, Thossawat, Pokklaw, Chawanwit, Mamah.