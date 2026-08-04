HSBC: Việt Nam là điểm đến FDI hấp dẫn hàng đầu thế giới

(VTC News) -

Theo số liệu đến cuối tháng 7 của Cục Thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 38,06 tỷ USD, tăng mạnh 58% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tăng trưởng mạnh mẽ là vốn FDI đăng ký cấp mới. Cả nước có 2.429 dự án được cấp phép mới, với tổng vốn đạt 21,05 tỷ USD, quy mô vốn đăng ký mới cao gấp 2,1 lần cùng kỳ.

Lĩnh vực thu hút FDI lớn nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo, chiếm đến 55% tổng vốn đăng ký cấp mới - đạt 11,58 tỷ USD. Tiếp theo là sản xuất, phân phối điện, khí, nước chiếm gần 15%, với 3,13 tỷ USD.

Nhà máy Lego Manufacturing Vietnam, cơ sở sản xuất hiện đại đầu tư hơn 1 tỷ USD tại Khu công nghiệp VSIP III - TP.HCM.

Dòng vốn FDI đăng ký điều chỉnh cũng tăng 4,4% từ 666 lượt dự án, bổ sung thêm 10,43 tỷ USD vào nền kinh tế.

Hoạt động góp vốn, mua cổ phần ghi nhận giá trị 6,58 tỷ USD, tăng đến 61,6% so với cùng kỳ. Dòng vốn này chủ yếu đổ vào các hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ, bán buôn, bán lẻ...

Cùng với đó, vốn FDI thực hiện tại Việt Nam ước đạt 15,2 tỷ USD. Đây là mức vốn FDI thực hiện cao nhất của 7 tháng trong suốt 5 năm qua. Trong đó, 12,55 tỷ USD dòng vốn này - tương đương hơn 82,6%, đã được giải ngân trực tiếp vào các nhà máy, xí nghiệp thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo.

Ông Richard Barnsley, Giám đốc Khối ngân hàng Toàn cầu - HSBC Việt Nam, nhận định Việt Nam đã trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn hàng đầu trên thế giới đối với dòng vốn FDI.

Tính đến hết tháng 7/2026, vốn FDI đầu tư vào Việt Nam đạt 38,06 tỷ USD, tăng đến 58% so với cùng kỳ.

FDI giữ vai trò trung tâm trong quá trình chuyển đổi kinh tế ấn tượng của Việt Nam thông qua tạo việc làm, mở rộng xuất khẩu và cải thiện mức sống. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài hiện đóng góp khoảng 3/4 giá trị xuất khẩu của Việt Nam.

Tuy nhiên, giai đoạn phát triển tiếp theo không chỉ đòi hỏi thu hút vốn đầu tư, mà còn phải tạo ra và giữ lại giá trị lớn hơn từ dòng vốn đó. Nghị quyết 10 ban hành ngày 8/6, đưa ra tầm nhìn mới cho FDI trong giai đoạn được gọi tên Đổi Mới 2.0.

“Nếu chương đầu là câu chuyện thu hút những cánh chim bay về, thì chương tiếp theo là khuyến khích những đàn chim đó ở lại làm tổ. Mục tiêu giờ đây không còn chỉ là thu hút vốn, mà là thu hút năng lực”, ông Richard Barnsley nhấn mạnh..

Chuyên gia này cho rằng thước đo thành công trong thời gian tới sẽ nằm ở việc dòng vốn nước ngoài có mang theo công nghệ hay không, có giúp phát triển nguồn nhân lực trong nước hay không, có hình thành năng lực nghiên cứu và phát triển hay không, và có giúp doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu hay không.

Đến hết tháng 7, tổng vốn FDI đăng ký vào Việt Nam đã đạt 38,06 tỷ USD, tăng mạnh 58% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là thời điểm mang tính bản lề, theo chuyên gia HSBC, trên thế giới, các ưu đãi tài chính truyền thống đang dần kém hiệu quả. Các nhà đầu tư chiến lược ngày càng coi trọng chất lượng thể chế, khả năng dự báo chính sách, năng lực của lực lượng lao động và tốc độ triển khai cải cách của Chính phủ. Năng suất, tự động hoá và đổi mới sáng tạo ngày càng quan trọng hơn so với mức lương theo giờ.

Việt Nam vẫn sẽ đối mặt với những thử thách lớn, khi thực chất chỉ có một phần nhỏ doanh nghiệp tư nhân trong nước tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhưng Nghị quyết 10 đã nhìn thẳng vào các thách thức này, và ưu tiên cải cách thể chế, thúc đẩy cơ chế hỗ trợ dựa trên kết quả thông qua ghi nhận hoạt động nghiên cứu và phát triển, chuyển giao công nghệ thực tế. Đồng thời nhấn mạnh phát triển năng lực nhà cung ứng, hệ thống quản lý chất lượng và cải thiện quản trị.

Đây chính là những năng lực giúp doanh nghiệp Việt Nam đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các tập đoàn đa quốc gia và tham gia bền vững vào chuỗi giá trị toàn cầu.

“Mục tiêu giờ đây không còn đơn thuần là thu hút thêm những cánh chim mới, điều Việt Nam hướng tới là xây dựng một hệ sinh thái, nơi nhà đầu tư lựa chọn ở lại, đổi mới và phát triển, cùng tạo nên một cánh rừng vững mạnh hơn, để cả nhà đầu tư quốc tế lẫn doanh nghiệp Việt Nam có thể cùng nhau phát triển thịnh vượng.

Người Việt có câu: ’Đất lành chim đậu‘, đất tốt thì chim sẽ tìm về. Gần 4 thập kỷ kể từ khi bắt đầu công cuộc Đổi mới, Việt Nam là minh chứng rõ nét cho câu nói ấy”, ông Richard Barnsley nói thêm.