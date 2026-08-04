(VTC News) -

Dự báo thời tiết từ Thanh Hóa đến Huế

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, ngày mai 5/8, từ Thanh Hóa đến Huế trời nhiều mây, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 24-27°C, nhiệt độ cao nhất dao động 30-33°C. Khu vực phía Bắc của vùng có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ xuất hiện mưa rất to.

Trong khi đó, phía Nam mưa rào và dông vài nơi, đến chiều tối và tối mưa có xu hướng gia tăng với mưa rào và dông rải rác. Đáng chú ý, cơ quan khí tượng cũng phát đi cảnh báo về đợt mưa lớn tại Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến phía Bắc Quảng Trị, trong đó nhiều nơi nguy cơ xảy ra mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn.

Mưa kéo dài có thể làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại khu vực đô thị, vùng trũng thấp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Người dân sinh sống ở các khu vực có địa hình dốc cần theo dõi sát diễn biến thời tiết và chủ động các biện pháp phòng tránh thiên tai.

Dự báo thời tiết miền Trung ngày mai 5/8: Nắng nóng xen kẽ mưa dông

Thời tiết Duyên hải Nam Trung Bộ ngày mai

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn duy trì hình thái thời tiết khá ổn định. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 25-28°C, cao nhất 32-35°C. Ban ngày trời có nắng, cường độ nắng khá mạnh tại nhiều địa phương.

Đến chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khu vực phía Bắc xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Với nền nhiệt cao kết hợp độ ẩm lớn, thời tiết có thể gây cảm giác oi nóng vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Người dân nên hạn chế làm việc ngoài trời trong khoảng thời gian nắng gắt, đồng thời bổ sung đủ nước và sử dụng các biện pháp chống nắng cần thiết.

Thời tiết khu vực Cao nguyên Trung Bộ

Tại Cao nguyên Trung Bộ, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái có mây. Nhiệt độ thấp nhất 21-24°C, cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C. Ban ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối mưa rào và dông xuất hiện rải rác.

Đây là kiểu thời tiết phổ biến trong mùa mưa ở khu vực Tây Nguyên, giúp giảm nhiệt nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và việc lưu thông trên các tuyến đường đèo dốc.

Khuyến cáo cho người dân

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, trong các cơn dông đều có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể gây thiệt hại về tài sản, làm gãy đổ cây xanh, tốc mái nhà và ảnh hưởng đến hệ thống điện.

Đối với hoạt động giao thông, mưa lớn tại Bắc Trung Bộ có thể khiến nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ, giảm tầm nhìn và tăng nguy cơ xảy ra tai nạn. Người lái xe nên giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và tránh đi qua các khu vực ngập sâu hoặc nước chảy xiết.

Nhìn chung, dự báo thời tiết miền Trung ngày mai 5/8 cho thấy thời tiết tiếp tục phân hóa rõ giữa các vùng. Thanh Hóa đến Huế là khu vực cần đặc biệt lưu ý do mưa lớn và nguy cơ thiên tai đi kèm, trong khi Duyên hải Nam Trung Bộ vẫn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35°C. Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vào chiều tối nhưng nền nhiệt khá dễ chịu.