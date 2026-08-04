Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 5/8: Mưa lớn kèm dông, nhiệt độ cao nhất 30°C

(VTC News) -

Thời tiết Hà Nội ngày mai có mưa to kèm dông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ Hà Nội ngày mai dao động 25-27°C vào ban đêm và sáng sớm. Ban ngày, nhiệt độ cao nhất khoảng 28-30°C, nền nhiệt không quá cao nhờ mây dày và mưa xuất hiện trong nhiều khoảng thời gian.

Thời tiết Hà Nội ngày mai 5/8 dự báo nhiều mây kết hợp mưa vừa, có nơi mưa to sẽ giúp không khí khá mát mẻ so với những ngày nắng nóng trước đó. Tuy nhiên, độ ẩm không khí vẫn ở mức cao khiến cảm giác oi bức có thể xuất hiện vào những thời điểm ngớt mưa.

Đáng chú ý, trong các cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đây là những hiện tượng thời tiết nguy hiểm có thể gây ảnh hưởng đến hoạt động ngoài trời, giao thông cũng như an toàn của người dân. Vì vậy, khi xuất hiện mưa dông, người dân nên hạn chế trú mưa dưới gốc cây lớn, biển quảng cáo hoặc các công trình không kiên cố để giảm thiểu rủi ro.

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 5/8: Mưa to kèm dông, nhiệt độ cao nhất 30°C

Khuyến cáo cho người dân

Mưa lớn trong thời gian ngắn có thể khiến nhiều tuyến phố trũng thấp của Hà Nội xảy ra tình trạng ngập úng cục bộ, đặc biệt vào giờ cao điểm. Người tham gia giao thông nên theo dõi tình hình thời tiết, lựa chọn lộ trình phù hợp và giảm tốc độ khi di chuyển qua các đoạn đường ngập nước nhằm đảm bảo an toàn.

Đối với người lao động làm việc ngoài trời, cần chuẩn bị áo mưa, ô hoặc các vật dụng chống nước cần thiết để tránh ảnh hưởng đến công việc. Các gia đình cũng nên kiểm tra hệ thống thoát nước, gia cố cửa sổ, mái che và thu dọn những vật dụng dễ bị gió cuốn trước khi mưa dông xảy ra.

Dự báo chi tiết thời tiết Hà Nội ngày mai 5/8

Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C

Nhiệt độ cao nhất 28-30°C

Trời nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhìn chung, dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai 5/8 cho thấy thời tiết khá bất ổn với mưa vừa, mưa to kèm dông, nền nhiệt dao động từ 25-30°C. Mặc dù thời tiết mát hơn, người dân vẫn cần nâng cao cảnh giác trước nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn dông. Việc thường xuyên cập nhật bản tin dự báo thời tiết sẽ giúp chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch trình và bảo vệ an toàn cho bản thân cũng như gia đình.