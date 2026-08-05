Ai đứng sau những màn đồng diễn gây sốt tại Miss Grand Vietnam 2026?

(VTC News) -

Chung kết Miss Grand Vietnam 2026 kết thúc với ngôi vị cao nhất thuộc về Emoura Phạm. Xếp sau cô là Á hậu 1 Ngô Bảo Ngọc, Á hậu 2 Võ Đoàn Bảo Hà, Á hậu 3 Phan Lê Kim Ngọc và Á hậu 4 Trịnh Yến Nhi.

Bên cạnh các nàng hậu, loạt tiết mục của dàn thí sinh trong đêm chung kết cũng được khán giả khen ngợi. Ít ai biết, người đứng sau những màn đồng diễn ngoạn mục đó là biên đạo Khoa Nguyễn, cái tên không còn xa lạ đối với các cuộc thi nhan sắc trong nước.

Tiết mục đồng diễn tại chung kết Miss Grand Vietnam 2026 nhận được nhiều chú ý.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong đào tạo kỹ năng trình diễn, Khoa Nguyễn từng thành lập “Vũ đoàn sắc màu” và hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp từ năm 2012. Anh từng biên đạo và nằm trong đội ngũ ban chuyên môn của các cuộc thi nhan sắc uy tín như Miss World Vietnam 2025, Hoa hậu Việt Nam 2016, Hoa hậu Việt Nam 2018, Hoa hậu Việt Nam 2020, Hoa hậu Việt Nam 2022...

Theo chia sẻ của Khoa Nguyễn, màn đồng diễn đêm chung kết được lấy cảm hứng từ tinh thần của môn thể thao tốc độ. Sân khấu được thiết kế như một đường đua, nơi những bước catwalk dứt khoát kết hợp các đội hình biến hóa. Tiết mục này góp phần tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ thế hệ mới, dám nhận thử thách, dám dẫn đầu và luôn hướng đến đích cao nhất trên hành trình chinh phục vương miện.

Phần trình diễn áo tắm được lấy cảm hứng từ thế giới búp bê với bảng màu hồng rực rỡ. Khoa Nguyễn muôn sân khấu Miss Grand Vietnam 2026 được khoác lên diện mạo trẻ trung, thời thượng và đầy năng lượng.

Biên đạo Khoa Nguyễn hướng dẫn các thí sinh.

Biên đạo Khoa Nguyễn thừa nhận, anh không tránh khỏi áp lực khi dựng các tiết mục tại Miss Grand Vietnam 2026 vì phải làm mới để bắt buộc bản thân vượt trội hơn chứ không thụt lùi so với những năm trước. Anh luôn yêu cầu mình phải sáng tạo và đưa ra những ý tưởng mới hơn cho mỗi mùa tiếp theo.

Sau Miss Grand Vietnam 2026, Khoa Nguyễn sẽ tiếp tục đồng hành với Miss World 2026 (Hoa hậu Thế giới) sắp được tổ chức ở Việt Nam.

“Tôi sẽ cố gắng sáng tạo để mang đến một màn đồng diễn ấn tượng cho thế giới nói chuyện về nó”, anh khẳng định.