Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 15/7/2026 - XSMB 15/7

Kết quả KQXS miền Bắc hôm nay thứ 4 ngày 15/7/2026

XS miền Bắc 15/7. KQXSMB ngày 15/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Bắc Ninh. Kết quả xổ số hôm nay 15/7/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 15/7 - Kết quả xổ số miền Bắc mới nhất hôm nay

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- XSMB 14/7. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 14/7/2026

KQXS miền Bắc ngày 14/7/2026, XS miền Bắc thứ 3 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Quảng Ninh (XSQN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 14/7/2026.

- Xổ số miền Bắc ngày 13/7/2026. Xem lại kết quả XS miền Bắc ngày 13/7/2026

KQXSMB ngày 13/7/2026, xổ số miền Bắc hôm nay thứ 2 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 13/7/2026.

- XSMB 12/7. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 12/7/2026

KQXS miền Bắc ngày 12/7/2026, XS miền Bắc chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Thái Bình (XSTB).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 12/7/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

- Thứ Hai: Công ty XSKT Hà Nội sẽ được thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Đến lượt XSKT Quảng Ninh sẽ được tổ chức quay thưởng.

- Thứ Tư: Kỳ quay sẽ được thực hiện do XSKT Bắc Ninh.

- Thứ Năm: XSKT Hà Nội sẽ được tiếp tục mở thưởng theo lịch cố định.

- Thứ Sáu: XSKT Hải Phòng sẽ được tiến hành quay số.

- Thứ Bảy: Kết quả sẽ được mở thưởng do XSKT Nam Định.

- Chủ Nhật: XSKT Thái Bình sẽ tổ chức kỳ quay cuối tuần.

Bảo đảm an toàn cho tờ vé XSMB

Khi sở hữu vé xổ số miền Bắc trúng thưởng, người chơi nên bảo quản tờ vé thật cẩn thận cho đến khi hoàn tất thủ tục lĩnh thưởng. Vé cần giữ nguyên hiện trạng, không bị rách, nhòe mực, tẩy xóa, chắp vá hoặc hư hỏng làm ảnh hưởng đến việc đối chiếu thông tin.

Một tờ vé còn nguyên vẹn sẽ giúp quá trình kiểm tra và xác nhận giải thưởng diễn ra nhanh chóng, đồng thời bảo đảm đầy đủ quyền lợi của người trúng. Ngược lại, nếu vé bị biến dạng hoặc không còn đủ điều kiện theo quy định, việc nhận thưởng có thể bị từ chối.

Cách tra cứu kết quả xổ số miền Bắc nhanh chóng

Kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) được cập nhật hằng ngày sau khi kỳ quay kết thúc và phát trực tiếp trên các đài truyền hình địa phương, thường bắt đầu từ khoảng 18h15 để người chơi tiện theo dõi.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tra cứu kết quả qua tin nhắn SMS, tuy nhiên sẽ phát sinh cước phí theo quy định của nhà mạng.

Để xem KQXSMB nhanh, chính xác và miễn phí, bạn chỉ cần truy cập vtcnews.vn, nơi cập nhật kết quả ngay sau khi mở thưởng.

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