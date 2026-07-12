XSMB 12/7/2026 - Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay ngày 12 tháng 7

Trực tiếp KQXS miền Bắc hôm nay chủ nhật ngày 12/7/2026

Xổ số MB 12/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 12/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15, bởi Công ty XSKT Thái Bình. KQXSMB 12/7/2026 lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 12/7 - Trực tiếp xổ số miền Bắc hôm nay mới nhất

Xem lại kết quả XSMB gần đây

- Xổ số miền Bắc ngày 11/7/2026. Xem lại kết quả XS miền Bắc ngày 11/7/2026

KQXSMB ngày 11/7/2026, xổ số miền Bắc hôm nay thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Nam Định (XSND).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 11/7/2026.

- XSMB 10/7. Xem lại KQXS miền Bắc ngày 10/7/2026

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/7/2026, XS miền Bắc thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hải Phòng (XSHP).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 10/7/2026.

- Xổ số miền Bắc ngày 9/7/2026. Xem lại kết quả XS miền Bắc ngày 9/7/2026

KQXSMB ngày 9/7/2026, xổ số miền Bắc hôm nay thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty XSKT Hà Nội (XSHN).

Kết quả xổ số miền Bắc ngày 9/7/2026.

Lịch quay số mở thưởng kết quả xổ số miền Bắc hôm nay

- Thứ 2: Quay số trúng thưởng xổ số tại Thủ đô Hà Nội (XSHN)

- Thứ 3: Mở thưởng xổ số ở Quảng Ninh (XSQN)

- Thứ 4: Mở thưởng xổ số tại Bắc Ninh (XSBN)

- Thứ 5: Quay số trúng thưởng xổ số tại Thủ đô Hà Nội (XSHN)

- Thứ 6: Quay số ở đài xổ số Hải Phòng (XSHP)

- Thứ 7: Mở thưởng tại đài xổ số Nam Định (XSNĐ)

- Chủ nhật: Quay số mở thưởng xổ số ở Thái Bình (XSTB)

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng XSMB

Người trúng xổ số miền Bắc (XSMB) cần hoàn tất thủ tục nhận giải trong 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Quá thời hạn này, tờ vé sẽ hết hiệu lực và không còn giá trị lĩnh thưởng.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết sẽ chi trả giải thưởng trong thời hạn tối đa 5 ngày làm việc theo quy định.

Việc xác minh và thanh toán giải thưởng được thực hiện công khai, đúng quy trình, giúp người trúng nhận thưởng nhanh chóng và bảo đảm quyền lợi.

Vé số miền bắc sẽ được bán trước bao nhiêu ngày?

Hoạt động quay số xổ số miền Bắc (XSMB) được luân phiên giữa 6 công ty xổ số kiến thiết, trong đó mỗi ngày chỉ có một đơn vị thực hiện mở thưởng. Lịch quay cố định gồm: Thứ Hai - Hà Nội, Thứ Ba - Quảng Ninh, Thứ Tư - Bắc Ninh, Thứ Năm - Hà Nội, Thứ Sáu - Hải Phòng, Thứ Bảy - Nam Định và Chủ Nhật - Thái Bình.

Mỗi công ty chỉ được phát hành vé số vào đúng ngày được phân công quay thưởng theo quy định. Khi kỳ quay kết thúc, quyền phát hành và mở thưởng sẽ được chuyển sang đơn vị tiếp theo theo lịch đã công bố.

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