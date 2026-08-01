Người uống thuốc huyết áp có phải kiêng cà phê?

(VTC News) -

Nhiều người mắc tăng huyết áp duy trì thói quen uống thuốc mỗi ngày nhưng vẫn băn khoăn liệu có phải từ bỏ ly cà phê buổi sáng.

Theo GS-TS-BS Phạm Mạnh Hùng, Viện trưởng Viện Tim mạch, Bệnh viện 19-8, phần lớn người bệnh vẫn có thể uống cà phê, kể cả khi đang điều trị bằng thuốc, nếu huyết áp đã được kiểm soát ổn định và sử dụng với lượng phù hợp.

GS Hùng cho biết các bằng chứng khoa học hiện nay không yêu cầu người bị tăng huyết áp phải kiêng hoàn toàn cà phê. Điều quan trọng là người bệnh cần kiểm soát tốt huyết áp và không lạm dụng đồ uống chứa caffeine.

Người tăng huyết áp đang điều trị bằng thuốc vẫn có thể uống cà phê.

Theo chuyên gia, caffeine có thể khiến huyết áp tăng nhẹ trong khoảng 1-3 giờ sau khi uống do kích thích hệ thần kinh giao cảm và gây co mạch tạm thời. Tuy nhiên, tác động này chỉ mang tính ngắn hạn và không đồng nghĩa với việc cà phê gây tăng huyết áp mạn tính.

Khuyến cáo năm 2024 của Hội Tim mạch châu Âu (ESC) cũng cho thấy chưa có bằng chứng khẳng định việc uống cà phê thường xuyên làm tăng nguy cơ mắc tăng huyết áp. Ở những người có thói quen sử dụng cà phê hằng ngày, cơ thể thường thích nghi với caffeine nên mức tăng huyết áp sau khi uống giảm đáng kể.

Đối với đa số người bệnh đã kiểm soát tốt huyết áp, khoảng 1-2 ly cà phê mỗi ngày được xem là mức tương đối an toàn. Tuy nhiên, hàm lượng caffeine có thể khác nhau tùy từng loại cà phê. Một ly espresso nhỏ có lượng caffeine khác với một cốc cà phê phin pha đậm. Ngoài ra, trà đặc, nước tăng lực và các loại đồ uống chứa caffeine khác cũng cần được tính vào tổng lượng caffeine tiêu thụ trong ngày.

Về khả năng ảnh hưởng đến thuốc điều trị tăng huyết áp, GS Phạm Mạnh Hùng cho biết caffeine có thể làm tăng hoạt tính thần kinh giao cảm, từ đó đối kháng một phần tác dụng hạ huyết áp của nhóm thuốc chẹn beta, nhưng hiện tượng này chủ yếu xảy ra khi sử dụng caffeine liều cao hoặc ở người không có thói quen uống cà phê.

Đến nay, chưa có bằng chứng cho thấy việc uống cà phê với lượng vừa phải làm giảm hiệu quả của các nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp phổ biến như thuốc ức chế men chuyển, chẹn thụ thể angiotensin, chẹn kênh canxi hay thuốc lợi tiểu.

Các chuyên gia cũng lưu ý người bệnh không nên dùng cà phê để uống thuốc mà cần sử dụng nước lọc theo đúng hướng dẫn của bác sĩ. Nếu sau khi uống cà phê xuất hiện tình trạng hồi hộp, tim đập nhanh hoặc huyết áp tăng rõ rệt nhiều lần, nên giảm lượng caffeine hoặc chuyển sang cà phê ít caffeine.

Bên cạnh đó, người bệnh cũng cần chú ý lượng đường, sữa và các phụ gia đi kèm trong cà phê, bởi đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch nếu sử dụng quá nhiều.