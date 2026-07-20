XSTTH 20/7 - Kết quả xổ số Huế hôm nay 20/7/2026

Kết quả xổ số Huế hôm nay 20/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 20/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế mở thưởng ngày 13/7/2026 với giải đặc biệt là 306089 và các hạng giải khác như sau:
Kết quả xổ số ngày 12/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng như sau:
Kết quả xổ số Huế ngày 6/7/2026 có giải đặc biệt là 110194 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
Kết quả xổ số Huế ngày 5/7/2026 có giải đặc biệt là 318927 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải trúng được 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải trúng được 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải trúng được 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải trúng được 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải trúng được 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải trúng được 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải trúng được 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé trúng 5 số cuối theo đúng thứ tự hàng so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải nhận 6 triệu đồng, cho các vé có dãy số chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào so với giải đặc biệt (ngoại trừ sai 1 số hàng trăm nghìn).
- XSMT thứ Hai do Công ty XSKT Huế và Phú Yên sẽ quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Ba do Công ty XSKT Đắk Lắk, Quảng Nam sẽ quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Tư do Công ty XSKT Đà Nẵng, Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Năm do Công ty XSKT Quảng Trị, Quảng Bình, Bình Định tổ chức quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Sáu do Công ty XSKT Gia Lai, Ninh Thuận tổ chức quay số mở thưởng.
- XSMT thứ Bảy do Công ty XSKT Quảng Ngãi, Đà Nẵng và Đắk Nông tổ chức quay số mở thưởng.
- XSMT Chủ nhật do Công ty XSKT Kon Tum, Huế và Khánh Hòa tổ chức quay số mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 20/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.