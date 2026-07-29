Tin xe 29/7: Mercedes-Benz GLC mới nhận cọc tại Việt Nam, Elantra 2027 lộ diện

(VTC News) -

Đại lý Việt nhận cọc Mercedes-Benz GLC thế hệ mới

Một số đại lý Mercedes-Benz tại Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc Mercedes-Benz GLC thế hệ mới, dù mẫu SUV hạng sang này dự kiến đến năm sau mới chính thức ra mắt. Phiên bản được mở bán đầu tiên là Mercedes-Benz GLC 400 4Matic, có giá dự kiến khoảng 3,399 tỷ đồng.

Khác với thế hệ đang bán tại Việt Nam, GLC mới chuyển sang sử dụng hệ truyền động thuần điện. Phiên bản GLC 400 4Matic được trang bị mô-tơ điện công suất 483 mã lực, hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian và bộ pin lithium-ion dung lượng 94 kWh, cho phạm vi hoạt động 713 km theo tiêu chuẩn WLTP.

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 330 kW, có thể bổ sung khoảng 300 km quãng đường chỉ sau 10 phút sạc. Ngoại thất nổi bật với lưới tản nhiệt có thể tích hợp tới 942 điểm LED, cụm đèn trước và sau sử dụng đồ họa hình ngôi sao ba cánh.

Bên trong là màn hình MBUX Hyperscreen kích thước 39,1 inch, chiều dài cơ sở tăng lên 2.972 mm, khoang hành lý 570 lít cùng cốp trước 128 lít. Xe còn được trang bị hệ thống treo khí nén Airmatic, đánh lái bánh sau và hệ thống kiểm soát treo thông minh.

Trước khi phiên bản thuần điện được bán, Mercedes-Benz cũng dự kiến đưa biến thể GLC 350e 4Matic PHEV về Việt Nam vào cuối năm nay với giá khoảng 3 tỷ đồng.

Toyota Việt Nam giới thiệu Land Cruiser FJ hoàn toàn mới

Toyota Việt Nam chính thức giới thiệu Toyota Land Cruiser FJ hoàn toàn mới và phân phối tại hệ thống đại lý trên toàn quốc từ ngày 28/7. Đây là mẫu SUV địa hình được phát triển nhằm mở rộng dòng Land Cruiser đến nhóm khách hàng tìm kiếm một chiếc SUV nhỏ gọn nhưng vẫn duy trì khả năng vận hành đặc trưng của thương hiệu.

Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, có ba màu ngoại thất gồm Trắng ngọc trai, Đen và Nâu. Phiên bản duy nhất sử dụng động cơ xăng 2.7L, hộp số tự động, hệ dẫn động hai cầu, giá bán lẻ từ 1,198 tỷ đồng (đã gồm VAT).

Land Cruiser FJ được phát triển trên nền tảng IMV cải tiến với thiết kế vuông vức, bộ mâm hợp kim 18 inch và khoảng sáng gầm cùng các thông số địa hình tương đương Land Cruiser 70 Series.

Xe sử dụng động cơ xăng 2.7L kết hợp hộp số tự động 6 cấp, đi kèm hệ dẫn động bốn bánh, khóa vi sai cầu sau, chế độ Khởi hành số 2 và hệ thống hỗ trợ đổ đèo DAC nhằm tăng khả năng vượt địa hình.

Nội thất trang bị màn hình thông tin 7 inch, màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch, điều hòa tự động hai vùng, camera 360 độ cùng gói an toàn Toyota Safety Sense với các tính năng như cảnh báo tiền va chạm PCS, kiểm soát hành trình chủ động DRCC, cảnh báo chệch làn LDA, đèn pha thích ứng AHS và hỗ trợ phanh đỗ xe PKSB.

Hyundai Elantra 2027 bản tiêu chuẩn lộ diện

Những hình ảnh thực tế đầu tiên của Hyundai Elantra 2027 bản tiêu chuẩn đã xuất hiện tại Hàn Quốc, cho thấy mẫu sedan có nhiều khác biệt so với các phiên bản cao cấp vừa ra mắt tại Busan Mobility Show 2026.

Xe vẫn giữ kiểu dáng của thế hệ mới nhưng được cắt giảm một số trang bị nhằm tối ưu chi phí, tạo nên diện mạo đơn giản hơn.

So với bản cao cấp, Elantra 2027 tiêu chuẩn sử dụng cụm đèn hậu với đèn báo rẽ và đèn phanh Halogen thay cho dải LED tách rời. Phía trước, xe vẫn có đèn định vị LED đặt dọc nhưng đèn báo rẽ dùng bóng truyền thống và không sở hữu hiệu ứng H-Edge hoàn chỉnh.

Bộ mâm hợp kim cũng giảm xuống còn 16 inch thay vì 18 inch. Dù vậy, kích thước tổng thể vẫn đạt 4.765 x 1.855 x 1.425 mm với chiều dài cơ sở 2.750 mm. Nội thất được trang bị hệ thống Pleos Connect chạy Android Automotive OS, màn hình trung tâm 12,9 hoặc 14,6 inch tùy phiên bản cùng trợ lý AI Gleo.

Xe có hai tùy chọn động cơ gồm máy xăng 2.0L công suất 149 mã lực kết hợp hộp số IVT và bản hybrid Smartstream 1.6L cho tổng công suất 157 mã lực. Ngoài ra còn có nhiều công nghệ hỗ trợ lái mới như NSCC 2, SBW P-Stage Emergency Braking và Pedal Misapplication Safety Assist. Hyundai dự kiến công bố giá bán và mở cọc tại Hàn Quốc trong quý III năm nay.