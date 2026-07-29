Công nghệ 29/7: Người dùng Mỹ có thể thuê iPhone, iPad từ hôm nay

(VTC News) -

Apple hợp tác Klarna ra mắt chương trình thuê thiết bị

Apple vừa chính thức giới thiệu Apple Upgrade, chương trình thuê thiết bị mới hợp tác cùng Klarna, cho phép khách hàng tại Mỹ sở hữu iPhone, iPad, Mac và Apple Watch với mức phí hàng tháng linh hoạt. Đây là bước đi thay thế cho iPhone Upgrade Program trước đây, mang đến nhiều lựa chọn hơn cho người dùng.

Người dùng trải nghiệm iPhone mới tại Apple Store. (Ảnh: Getty Images)

Apple Upgrade cung cấp gói thuê 12 hoặc 24 tháng cho iPhone và Apple Watch, cùng 24 hoặc 36 tháng cho Mac và iPad. Giá thuê khởi điểm từ 11,99 USD/tháng cho iPad và Apple Watch, 17,99 USD/tháng cho iPhone, và 24,99 USD/tháng cho Mac. Người dùng có thể giảm chi phí bằng cách đổi thiết bị cũ qua Apple Trade-In và nhận thêm 3% hoàn tiền Daily Cash khi thanh toán bằng Apple Card.

Kết thúc hợp đồng, khách hàng có thể nâng cấp lên thiết bị mới nhất, mua lại sản phẩm đang thuê hoặc trả lại cho Apple. Với quy trình đăng ký nhanh chóng và dịch vụ hỗ trợ cá nhân hóa, Apple kỳ vọng chương trình này sẽ giúp người dùng dễ dàng tiếp cận công nghệ mới nhất.

Samsung giới thiệu Galaxy Watch Ultra 2 và Watch 9

Tại sự kiện Galaxy Unpacked 2026 ở London, Samsung đã chính thức ra mắt Galaxy Watch Ultra 2 và Galaxy Watch 9, mở rộng trải nghiệm sức khỏe số trên cổ tay. Đây là thế hệ đồng hồ thông minh mới với nhiều cải tiến về hiệu năng, thiết kế và tính năng theo dõi sức khỏe.

(Từ trái qua) Galaxy Watch Ultra 2 và Galaxy Watch 9. (Ảnh: Samsung)

Galaxy Watch Ultra 2 được thiết kế cho các hoạt động thể thao cường độ cao và môi trường khắc nghiệt. Sản phẩm sở hữu chip Snapdragon Wear Elite, pin 800mAh lớn hơn 35% so với thế hệ trước, màn hình đạt độ sáng tối đa 5.000 nits, cùng khả năng chống nước 10ATM và chứng nhận EN13319 cho hoạt động lặn. Ngoài ra, tính năng Trail Run và hướng dẫn bổ sung nước giúp người dùng theo dõi chi tiết khi tập luyện.

Trong khi đó, Galaxy Watch9 tập trung vào quản lý sức khỏe hằng ngày với thiết kế mỏng nhẹ, pin 390mAh và ứng dụng Samsung Health nâng cấp. Đồng hồ hỗ trợ đo nhịp tim, hô hấp, nhiệt độ da, đồng thời cung cấp chỉ số Heart Health Score và Fitness Index để cá nhân hóa kế hoạch tập luyện và phục hồi.

Khủng hoảng bộ nhớ AI khiến GPU 4GB trở lại

Theo rò rỉ mới nhất, AMD có thể tung ra Radeon RX 9050 với tùy chọn chỉ 4GB VRAM, đánh dấu sự trở lại của dòng GPU dung lượng thấp sau nhiều năm. Nguyên nhân xuất phát từ khủng hoảng nguồn cung bộ nhớ flash do nhu cầu AI tăng mạnh, khiến các hãng buộc phải đưa ra giải pháp tiết kiệm chi phí.

Card đồ họa AMD Radeon RX. (Ảnh: AMD)

Thông tin xuất hiện từ ASRock khi hãng liệt kê RX 9050 Challenger với phiên bản 4GB và 8GB. Dù chưa được AMD xác nhận, đây là lần đầu tiên kể từ các mẫu Intel Arc A310, Nvidia GTX 1630 hay Radeon RX 6400/6500 XT năm 2022 mà thị trường chứng kiến GPU mới chỉ có 4GB bộ nhớ. Các chuyên gia lo ngại dung lượng thấp sẽ hạn chế khả năng chơi game hiện đại ở độ phân giải cao.

RX 9050 dự kiến dùng kiến trúc Navi 44 với 16 nhân xử lý, giao diện bộ nhớ 64-bit và mức tiêu thụ điện khoảng 100W. Dù phù hợp cho game 1080p hoặc người dùng phổ thông, nhiều ý kiến cho rằng GPU 4GB khó đáp ứng nhu cầu AAA hiện nay.