Công nghệ 23/7: Elon Musk và tham vọng Grok AI tái hiện 'The Odyssey'

(VTC News) -

Elon Musk và tham vọng Grok AI tái hiện "The Odyssey"

Elon Musk cho biết Grok AI không chỉ là một công cụ trò chuyện thông minh mà còn có thể tái tạo những tác phẩm kinh điển với độ trung thực lịch sử. Ông nhấn mạnh rằng việc tái hiện "The Odyssey" sẽ giúp người dùng tiếp cận văn học cổ điển theo cách hiện đại, đồng thời kiểm chứng khả năng sáng tạo của AI.

Một cảnh trong phim "The Odyssey". (Ảnh: USAToday)

Việc Grok AI tham gia vào lĩnh vực văn học mở ra cơ hội kết nối giữa công nghệ và nghệ thuật. Người dùng có thể trải nghiệm những câu chuyện cổ điển với góc nhìn mới, đồng thời thấy rõ tiềm năng của AI trong việc bảo tồn và phát triển di sản văn hóa nhân loại.

Elon Musk kỳ vọng Grok sẽ trở thành nền tảng AI khác biệt, không chỉ phục vụ giao tiếp mà còn góp phần định hình cách con người tiếp cận tri thức. Nếu thành công, dự án này có thể mở đường cho nhiều ứng dụng AI trong giáo dục, nghiên cứu và giải trí.

Cậu bé 16 tuổi chế tạo robot rùa AI tìm vi nhựa

Evan Budz, 16 tuổi, đã gây chú ý khi chế tạo một robot rùa tự hành có khả năng phát hiện vi nhựa trong nước. Lấy cảm hứng từ chuyến cắm trại cùng gia đình, Budz muốn tạo ra một thiết bị mô phỏng chuyển động tự nhiên của rùa để phục vụ nghiên cứu môi trường.

Evan Budz đã chế tạo một robot tự hành có khả năng phát hiện các hạt vi nhựa trong nguồn nước. (Ảnh: Tạp chí Society for Science)

Camera ảnh ba chiều được gắn trên đỉnh của robot tự hành. (Ảnh: Evan Budz)

Trong quá trình thử nghiệm, cậu đã dành hơn 2.000 giờ để phát triển robot và hệ thống camera holographic 3D kết hợp với mô hình AI. Thiết bị đạt độ chính xác 94% trong việc phân biệt vi nhựa với các hạt nhỏ khác, giúp rút ngắn thời gian phân tích vốn tốn kém và phức tạp trong phòng thí nghiệm.

Thành công này đã mang về cho Budz học bổng 50.000 USD tại Hội chợ Khoa học và Kỹ thuật Quốc tế Regeneron 2026. Cậu hy vọng nghiên cứu sẽ mở ra hướng đi mới trong việc bảo vệ hệ sinh thái nước và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ tham gia giải quyết các thách thức toàn cầu.

AI đa tác nhân giúp tái chế pin lithium-ion

Các nhà nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm gia tốc quốc gia SLAC (Mỹ) đang phát triển hệ thống AI đa tác nhân nhằm phục hồi kim loại quý từ rác thải pin lithium-ion. Dự án tập trung vào cobalt, nickel và mangan - những nguyên liệu quan trọng cho sản xuất pin và công nghệ năng lượng hiện đại.

Một đống lớn pin đã qua sử dụng. (Ảnh: Getty Images)

Trong chín tháng thử nghiệm, các tác nhân AI sẽ đề xuất chiến lược tách kim loại, tiến hành thí nghiệm và học hỏi từ kết quả. Mục tiêu là đạt độ tinh khiết ít nhất 80%, vượt trội so với phương pháp truyền thống vốn tốn nhiều hóa chất và công sức. Cách tiếp cận này hứa hẹn giảm thiểu thử sai trong quá trình xử lý rác thải pin.

Nếu thành công, dự án không chỉ tạo nguồn cung nội địa cho Mỹ mà còn mở ra hướng đi mới trong việc kết hợp AI, siêu máy tính và khoa học vật liệu. Đây là một phần của “Genesis Mission” - sáng kiến quốc gia nhằm thúc đẩy khám phá khoa học bằng công nghệ tiên tiến.