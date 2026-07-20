Những bàn tay không để hy vọng bị vùi lấp sau lũ dữ ở Mường Than

Từ Thanh Hóa, anh Cao Ngọc Tùng cùng đội cứu hộ thuộc Khu du lịch biển Hải Hòa lập tức lên đường từ 1h sáng, đưa theo máy xúc vượt nhiều điểm sạt lở để tiếp cận hiện trường. Theo anh, trở ngại lớn nhất là những khối đá khổng lồ chắn kín đường, phải sử dụng máy móc hạng nặng mới có thể phá dỡ. Nhiều năm tham gia cứu hộ tại các vùng thiên tai trên cả nước, anh cho biết điều thôi thúc anh và các thành viên trong đội lên đường luôn là mong muốn góp một phần sức lực để người dân sớm vượt qua mất mát.