XSMT 20/7 - Kết quả xổ số miền Trung hôm nay 20/7/2026

Trực tiếp kết quả XSMT hôm nay thứ 2 ngày 20/7/2026

Xem ngay xổ số miền Trung hôm nay ngày 20/7/2026 được quay vào lúc 17h15. Kết quả XSMT trực tiếp với các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

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Kết quả xổ số miền Trung ngày 17/7/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Trung

- Thứ Hai: Kỳ quay XSMT sẽ được tổ chức ở Phú Yên (XSPY) và Thừa Thiên Huế (XSTTH).

- Thứ Ba: Đắk Lắk (XSDLK) và Quảng Nam (XSQNA) sẽ là 2 địa phương thực hiện mở thưởng.

- Thứ Tư: Đến lượt Đà Nẵng (XSDNA) và Khánh Hòa (XSKH) sẽ tổ chức quay số.

- Thứ Năm: Ba đài Bình Định (XSBDI), Quảng Trị (XSQT) và Quảng Bình (XSQB) sẽ tiến hành quay số.

- Thứ Sáu: Kết quả XSMT sẽ được mở ở Gia Lai (XSGL) và Ninh Thuận (XSNT).

- Thứ Bảy: Các đài Đà Nẵng (XSDNA), Quảng Ngãi (XSQNG) và Đắk Nông (XSDNO) sẽ quay thưởng.

- Chủ Nhật: Kon Tum (XSKT), Khánh Hòa (XSKH) và Thừa Thiên Huế (XSTTH) sẽ mở thưởng cuối tuần.

Thời hạn lĩnh thưởng, trả thưởng

Người trúng vé số cần làm thủ tục nhận thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả mở thưởng. Sau thời hạn này, tờ vé sẽ hết hiệu lực và không còn giá trị lĩnh giải.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, công ty xổ số kiến thiết sẽ thực hiện chi trả chậm nhất trong 05 ngày theo quy định, nhưng thường sẽ hoàn tất sớm để người trúng nhận thưởng nhanh nhất.

Điều kiện lĩnh thưởng

Để được công nhận trúng thưởng, tờ vé phải do Công ty xổ số kiến thiết phát hành, có thông tin đúng với kỳ quay và dãy số khớp với một trong các hạng giải đã công bố.

Ngoài ra, vé phải còn nguyên vẹn, không rách, chắp vá, tẩy xóa hoặc chỉnh sửa và vẫn còn trong thời hạn lĩnh thưởng theo quy định.

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