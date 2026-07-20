Mỹ không kích Iran đêm thứ 9 liên tiếp, thương vong gia tăng

(VTC News) -

Theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), chiến dịch kéo dài khoảng ba giờ trong đêm 19/7 (giờ Mỹ) nhằm vào các trung tâm chỉ huy quân sự, trận địa phòng không, hệ thống giám sát ven biển, năng lực tác chiến trên biển cùng các bệ phóng tên lửa và máy bay không người lái của Iran. Washington cho biết mục tiêu là tiếp tục làm suy giảm khả năng của Tehran trong việc tấn công các tàu thương mại và tàu dân sự đi qua eo biển Hormuz.

Đây là đêm không kích thứ chín liên tiếp kể từ khi lệnh ngừng bắn giữa hai nước sụp đổ hôm 8/7. Hai bên liên tục cáo buộc nhau vi phạm Biên bản ghi nhớ (MoU) được ký hồi tháng 6, khiến nguy cơ xung đột toàn diện ngày càng gia tăng.

Căng thẳng eo biển Hormuz lên cao.

Iran tuyên bố Mỹ không kích nhiều thành phố

Theo hãng tin bán chính thức Tasnim, tên lửa Mỹ đánh trúng nhiều khu vực tại Iran trong sáng 20/7, trong đó có các thành phố Tabriz, Chabahar, Konarak, Bandar Mahshahr và Bandar Imam Khomeini. Người dân tại các địa phương này cho biết đã nghe thấy nhiều tiếng nổ lớn.

Ngoài ra, Iran cáo buộc Mỹ mở rộng các cuộc tấn công sang cả hạ tầng dân sự, trong đó có nhà máy khử mặn Bonji, khiến khoảng 10.000 người bị gián đoạn nguồn cung nước sinh hoạt.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phóng tên lửa đạn đạo nhằm vào máy bay Mỹ tại sân bay Aqaba (Jordan), đồng thời tập kích các căn cứ và khí tài quân sự Mỹ tại trại Al-Adiri và căn cứ không quân Ali Al Salem ở Kuwait, cũng như một số mục tiêu của Mỹ tại Syria.

Tại Bahrain, còi báo động phòng không đã vang lên tại nhiều khu vực sau khi xuất hiện cảnh báo về nguy cơ tấn công bằng tên lửa. Trong khi đó, quân đội Kuwait cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn nhiều máy bay không người lái "thù địch" trong một cuộc tấn công mà Kuwait cho là do Iran tiến hành.

Chính phủ Kuwait cũng cho biết một nhà máy khử mặn tiếp tục bị tấn công ngày thứ hai liên tiếp, gây hỏa hoạn và được coi là một cuộc tấn công trực tiếp vào cơ sở hạ tầng dân sự trọng yếu.

Khói bốc lên từ một vụ nổ khi Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Iran nói hai tàu chở dầu gặp nạn tại eo biển Hormuz

IRGC tuyên bố hai tàu chở dầu đã phát nổ và mất khả năng di chuyển khi đi qua tuyến hàng hải phía nam eo biển Hormuz, tuyến đường được Mỹ và Oman bảo vệ.

Theo phía Iran, các tàu này được quân đội Mỹ hướng dẫn sử dụng tuyến hàng hải mà Tehran coi là "không an toàn". IRGC cảnh báo eo biển Hormuz sẽ tiếp tục là khu vực nguy hiểm chừng nào Mỹ còn duy trì các hoạt động quân sự trong khu vực.

Hiện Reuters chưa thể xác minh độc lập thông tin này. Iran cũng không công bố tên tàu, quốc tịch, số lượng thủy thủ hay thông tin về thương vong.

Trước đó, Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết đã nhận được báo cáo về một con tàu bốc cháy gần bờ biển Oman, song chưa xác định được nguyên nhân.

Giao thông qua Hormuz giảm mạnh, giá dầu vượt 90 USD/thùng. Theo dữ liệu của LSEG và công ty theo dõi hàng hải Kpler, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz đã giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng ba tuần.

Ngày 20/7 chỉ có 4 tàu đi qua eo biển, giảm từ 8 tàu của ngày trước đó. Trước khi xung đột bùng phát, eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển khoảng 20% lượng dầu giao dịch toàn cầu, tương đương gần 20 triệu thùng dầu và sản phẩm dầu mỏ mỗi ngày.

Bất chấp việc lưu lượng vận tải giảm, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright khẳng định khoảng 14 triệu thùng dầu mỗi ngày, tương đương khoảng hai phần ba mức trước chiến sự, vẫn đang được vận chuyển qua tuyến đường này.

Ông cũng bác bỏ các thông tin cho rằng hoạt động vận tải biển qua Hormuz gần như đã dừng lại hoàn toàn.

Tuy nhiên, lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung đã đẩy giá dầu Brent tăng hơn 2% lên trên 90 USD/thùng, trong khi dầu WTI của Mỹ tăng lên khoảng 84,6 USD/thùng.

Thương vong tiếp tục tăng

CENTCOM cho biết một quân nhân Mỹ đã thiệt mạng tại miền Bắc Iraq trong quá trình xử lý một máy bay không người lái của Iran chưa phát nổ.

Trước đó, Mỹ xác nhận hai quân nhân khác thiệt mạng tại Jordan và một binh sĩ mất tích sau cuộc tấn công của Iran. Ngày 20/7, lực lượng Mỹ thông báo đã phát hiện các phần thi thể chưa xác định danh tính tại hiện trường vụ tập kích ở Jordan; quá trình giám định vẫn đang được tiến hành.

Nếu các phần thi thể này được xác nhận là của quân nhân mất tích, số binh sĩ Mỹ thiệt mạng kể từ khi chiến sự bùng phát cuối tháng 2 sẽ tăng lên 17 người, trong khi hơn 420 quân nhân khác bị thương.

Về phía Iran, giới chức nước này cho biết các đợt không kích mới của Mỹ trong tháng đã khiến ít nhất 50 người thiệt mạng và hơn 500 người bị thương.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố Washington sẽ tiếp tục tấn công Iran chừng nào Tehran còn nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại trên các tuyến hàng hải quốc tế.

"Eo biển Hormuz là tuyến hàng hải quốc tế. Chừng nào Iran còn tìm cách kiểm soát tuyến đường này và tấn công các tàu thương mại, Mỹ sẽ tiếp tục đáp trả. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn luôn để ngỏ cánh cửa cho một giải pháp ngoại giao", ông Rubio nói.