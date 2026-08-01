Khuyến khích mỗi tỉnh có 1 đền thờ liệt sĩ, nâng mức trợ cấp người có công

(VTC News) -

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký Quyết định số 1471 của Thủ tướng ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Đại biểu dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026. (Ảnh: VGP)

Mục tiêu của Kế hoạch hướng tới bảo đảm 100% các công trình ghi công liệt sĩ tại các địa phương trên cả nước được nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang; khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước; hoàn thành mục tiêu “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Nâng cấp, sửa chữa, chỉnh trang 100% trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công trên phạm vi cả nước, bảo đảm điều kiện chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi chức năng tốt hơn, phù hợp với yêu cầu mới.

Đồng thời, hoàn thành 100% xây mới, sửa chữa nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học khó khăn về nhà ở; phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân ủng hộ việc trao quà (bằng nhà hoặc tiền mặt) cho 100% các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và Thương binh, bệnh binh có tỉ lệ thương tật từ 81% trở lên.

Tại Kế hoạch, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố hoàn thiện thể chế, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; trình Chính phủ ban hành các Nghị định hướng dẫn thi hành, trong đó nâng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công, nhất là thương binh nặng; hoàn thiện chính sách chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ học tập đối với con liệt sĩ.

Các địa phương cần tổ chức tổng rà soát, đánh giá thực trạng, tu bổ, sửa chữa, chỉnh trang, nâng cấp toàn bộ hệ thống nghĩa trang liệt sĩ, đền thờ liệt sĩ, đài tưởng niệm liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ và các công trình ghi công liệt sĩ khác trên phạm vi cả nước, khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố có 1 đền thờ liệt sĩ và người có công với nước.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo rà soát, hỗ trợ xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho thân nhân liệt sĩ và người có công, trong đó hoàn thành 100% hỗ trợ nhà ở cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát.

Một nhiệm vụ quan trọng khác được nêu tại Kế hoạch là tập trung triển khai quyết liệt Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu: tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu; hoàn thiện, vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ; hoàn thành rà phá bom mìn, vật liệu nổ tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi.

Thủ tướng quán triệt tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ bảo đảm trang trọng, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tiễn, tránh hình thức, phô trương, lãng phí, gắn với chăm lo trực tiếp đời sống người có công.

Đồng thời, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, vận động các nguồn lực xã hội hóa, phát huy hiệu quả Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp phục vụ chăm lo người có công với cách mạng.

Cần huy động, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thực hiện Kế hoạch, kết hợp hài hòa giữa ngân sách Nhà nước và nguồn lực xã hội hóa; tăng cường công khai, minh bạch, kiểm tra, giám sát trong phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực.