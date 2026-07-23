Thủ tướng: Mỗi hài cốt liệt sĩ được quy tập, xác định danh tính, đều góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh

(VTC News) -

Nội dung trên được Thủ tướng Lê Minh Hưng đề cập khi phát biểu tại Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027), sáng 23/7.

Thủ tướng Lê Minh Hưng. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng khẳng định trong suốt 79 năm qua, Đảng và Nhà nước ta luôn xác định chăm lo người có công với cách mạng là chủ trương nhất quán, là trách nhiệm chính trị, là truyền thống, đạo lý của dân tộc ta, thể hiện tính nhân văn sâu sắc của chế độ xã hội chủ nghĩa.

Hệ thống chính sách ưu đãi người có công không ngừng được hoàn thiện; đời sống vật chất và tinh thần của người có công ngày càng được nâng lên. Đến nay, hơn 9,2 triệu người có công được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi; 99% hộ gia đình người có công với cách mạng có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú.

Các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc người có công với cách mạng", xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc thương binh nặng... thực sự trở thành nét đẹp văn hóa, thể hiện truyền thống nhân văn sâu sắc của dân tộc Việt Nam.

Bên cạnh những kết quả hết sức tích cực đạt được trong công tác chăm lo người có công với cách mạng, Thủ tướng chia sẻ sau hơn 50 năm đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175 nghìn hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và khoảng 230 nghìn phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

"Đây là nỗi đau day dứt khi thời gian không ngừng trôi, những mái đầu người mẹ tìm con, người vợ tìm chồng giờ đã bạc trắng; chúng ta vẫn luôn trăn trở khi đời sống của một bộ phận thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng vẫn còn khó khăn; nhiều nạn nhân chất độc da cam còn phải chịu những đau thương, mất mát", Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta - những người đang sống trong hòa bình - phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước.

Đồng thời phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của Nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết, cả hệ thống chính trị, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ" theo chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, với mong muốn đưa các liệt sĩ sớm trở về với gia đình, với quê hương.

Đến nay, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập được 1.482 hài cốt liệt sĩ và 7 mộ liệt sĩ tập thể; rà phá 8.462 ha bom mìn, vật nổ, cơ bản hoàn thành đối với vùng lõi Vị Xuyên; lấy mẫu 71.491 mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin, thu nhận khoảng 243 nghìn mẫu sinh phẩm thân nhân, đã phân tích, đồng bộ vào cơ sở dữ liệu dân cư khoảng 66 nghìn mẫu và đang tiếp tục khẩn trương giám định ADN đối với các mẫu được thu nhận.

"Mỗi hài cốt liệt sĩ được quy tập, được xác định danh tính, mỗi kỷ vật được trao lại đều góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh, làm vơi đi sự mong mỏi, đợi chờ của biết bao gia đình, người thân trong nhiều thập kỷ qua", Thủ tướng bày tỏ.

Thủ tướng chỉ rõ, bước vào giai đoạn phát triển mới, nhiệm vụ giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; tăng cường năng lực tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, phát triển nhanh, bền vững đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, không ngừng cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân là trách nhiệm, sứ mệnh đầy vinh quang của các thế hệ chúng ta ngày nay.

Đây cũng chính là truyền thống tốt đẹp của dân tộc, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của chúng ta đối với hy sinh, cống hiến cao cả của lớp lớp các thế hệ anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh, các Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với cách mạng.

Với tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương, Nhân dân cả nước và cộng đồng doanh nghiệp rà soát, hoàn thiện và thực hiện tốt hơn nữa chính sách, pháp luật, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người có công và gia đình.

Bên cạnh đó, tiếp tục quyết tâm, quyết liệt triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ"; đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành xây nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; xác định rõ đây là những nhiệm vụ chính trị trọng tâm và cũng là tình cảm, bổn phận thiêng liêng của cả hệ thống chính trị, bảo đảm hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Thủ tướng yêu cầu tăng cường huy động sự chung tay vào cuộc của toàn xã hội, thực hiện thật tốt các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", xây dựng "Nhà tình nghĩa", Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa", "Sổ tiết kiệm tình nghĩa", phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Nhiệm vụ quan trọng khác được lãnh đạo Chính phủ quán triệt là đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc với các hình thức phong phú, nội dung đa dạng, sáng tạo, sâu sắc, ứng dụng công nghệ hiện đại, chuyển đổi số, tạo động lực và truyền cảm hứng, nhất là cho thế hệ trẻ.

Các Mẹ Việt Nam Anh hùng dự hội nghị. (Ảnh: VGP)

Tại hội nghị, Thủ tướng phát động "Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng", nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và toàn xã hội phụng dưỡng, chăm sóc các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng ngày càng tốt hơn.

Thủ tướng kêu gọi cả hệ thống chính trị, Nhân dân cả nước, cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đồng bào ta ở nước ngoài, bằng những nghĩa cử cao đẹp, với lòng biết ơn sâu sắc, cùng chung sức, đồng lòng tích cực hưởng ứng Phong trào.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động triển khai thực hiện Phong trào bằng những hành động thiết thực, cụ thể chăm lo, phụng dưỡng tốt nhất người có công và gia đình.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng kính chúc các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, các cựu chiến binh, người tham gia kháng chiến, cựu thanh niên xung phong, người có công với cách mạng luôn dồi dào sức khỏe, mãi là tấm gương sáng, là nguồn cảm hứng, tiếp thêm động lực, sức mạnh cho các thế hệ hôm nay và mai sau trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

"Sự hy sinh của các thế hệ cha anh sẽ mãi mãi được khắc ghi trong lòng dân tộc và mãi mãi trường tồn cùng non sông đất nước", Thủ tướng Lê Minh Hưng trân trọng.