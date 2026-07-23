Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp mặt, tri ân người có công với cách mạng

(VTC News) -

Sáng 23/7, Bộ Nội vụ phối hợp với các cơ quan tổ chức Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm hỏi các Mẹ Việt Nam anh hùng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026.

Là một trong những sự kiện quan trọng hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Hội nghị tri ân người có công với cách mạng năm 2026 là dịp nhìn lại kết quả thực hiện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và công tác đền ơn đáp nghĩa trong thời gian qua.

Sự kiện cũng là dịp để các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và toàn thể nhân dân cả nước tri ân, tôn vinh người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ, những người đã đóng góp công lao to lớn vào sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 có sự tham gia của 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ, đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước, cùng các đại biểu đến từ các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ và Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Hội nghị sẽ nghe báo cáo về kết quả thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đồng thời nhìn lại những kết quả bước đầu của Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu dự hội nghị.

Chương trình cũng dành thời lượng giao lưu với các nhân chứng lịch sử, người có công và thân nhân liệt sĩ, qua đó chia sẻ những câu chuyện về sự hy sinh, cống hiến và hành trình tri ân.

Dịp này, Ban tổ chức dự kiến trao lại kỷ vật chiến tranh cho thân nhân liệt sĩ, tặng quà đại diện người có công tiêu biểu của 34 tỉnh, thành phố cùng các lực lượng quân đội, công an, cựu chiến binh và các trung tâm nuôi dưỡng thương binh.