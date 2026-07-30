Vừa chuẩn bị đấu Singapore, HLV Kim Sang-sik tính kế đối phó Indonesia

(VTC News) -

Đội tuyển Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai tại ASEAN Cup 2026 gặp đội tuyển Singapore. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hướng đến một chiến thắng để tạo đà hưng phấn trước chuyến làm khách đầy giông bão tại Indonesia. Theo nhà cầm quân người Hàn Quốc, ông đã chuẩn bị đủ phương án cho cả hai trận đấu.

HLV Kim Sang-sik cho biết: “Sau trận đấu với Singapore, chúng tôi sẽ gặp Indonesia. Tôi đã xem Indonesia thi đấu và phân tích về sức mạnh của đối thủ. Ngày mai, chúng tôi có nhiều phương án về mặt chiến thuật nhưng chưa thể công bố lúc này. Chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra kết quả tốt nhất cho trận ngày mai. Tùy theo thể trạng các cầu thủ thì mới đưa các phương án thay thế.

Tuy nhiên, chúng tôi muốn tập trung tối đa cho trận gặp Singapore trước, sau đó mới nghĩ đến Indonesia. Sau trận đấu ngày mai, chúng tôi sẽ bàn bạc để đưa ra phương án hồi phục cho cầu thủ cũng như phương án chiến thuật để đối phó với Indonesia”.

HLV Kim Sang-sik có nhiều toan tính riêng.

Theo ông Kim Sang-sik, cuộc đọ sức với Singapore rất quan trọng. Đội tuyển Việt Nam cần một chiến thắng để tiếp tục hành trình của mình. Ban huấn luyện dự đoán trận đấu sẽ rất khó khăn, nhưng những ngày vừa qua chúng các cầu thủ đã hồi phục tốt và chuẩn bị kỹ lưỡng để giành chiến thắng.

“Ngày mai tôi cũng mong khán giả đến cổ vũ và ủng hộ đội tuyển. Chúng tôi muốn tạo nên chiến thắng ngày mai.

Thành tích của Việt Nam trước Singapore là những chiến thắng. Đó là điều tốt. Do vậy, trận ngày mai chúng tôi sẽ thi đấu với thái độ tích cực và cố gắng chuẩn bị chiến thuật tốt nhất để nối dài mạch bất bại đó. So với 2 năm trước, Singapore đã mạnh hơn rất nhiều với sự xuất hiện cầu thủ số 7, số 6, số 20 và 19. Chúng tôi cần nỗ lực hết mình”, ông Kim bày tỏ.

Đội tuyển Singapore mới đến Việt Nam 2 ngày và chính đội chủ nhà mới có lợi thế về hồi phục thể lực. Đây cũng là yếu tố giúp ông Kim tự tin vào chiến thắng.

Chiến lược gia này nói thêm: “Tuyển Việt Nam bước vào giải đấu với nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch. So với việc để bản thân làm áp lực thì tôi lấy nó làm sự tự tin. Mỗi trận đấu đều là một trận chung kết, đặc biệt là các trận trên sân nhà. Với sự chuẩn bị tốt nhất, chúng tôi sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm cao nhất”.