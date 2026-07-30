Bắc Ninh dự kiến giảm 556 đầu mối cơ sở giáo dục

(VTC News) -

Ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh cho biết, đơn vị đã gửi văn bản báo cáo UBND tỉnh và Sở Nội vụ về đề xuất phương án tổ chức, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông thuộc quản lý của UBND các xã, phường.

Theo số liệu thống kê hiện tại, toàn tỉnh Bắc Ninh có 1.140 cơ sở giáo dục, bao gồm hệ thống trường mầm non, phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX), giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) và cơ sở giáo dục chuyên biệt.

Sau khi tinh gọn, tỉnh Bắc Ninh còn 155 trường tiểu học công lập.

Nếu phương án mới được thông qua, quy mô mạng lưới giáo dục toàn tỉnh sẽ thu gọn chỉ còn 584 đầu mối, giảm 556 đơn vị, tương đương gần 48,8%.

Trong đợt tái cơ cấu này, khối mầm non và tiểu học ghi nhận mức giảm sâu nhất về số lượng trường học. Cụ thể, Trường mầm non giảm từ 382 xuống còn 174 trường (giảm 208 trường, tương đương 54,45%); Trường tiểu học giảm từ 317 xuống 155 trường (giảm 162 trường, đạt 51,1%); Trường THCS giảm từ 292 xuống 158 trường (giảm 134 trường, đạt 51,1%); Trường liên cấp TH&THCS giảm từ 71 xuống 20 trường (giảm 51 trường, đạt 71,83%); Hệ thống trung tâm GDTX, GDNN-GDTX giảm từ 17 xuống 16 đơn vị.

Riêng 60 trường THPT trên địa bàn tỉnh (bao gồm 55 trường THPT đại trà, 2 trường THPT chuyên và 3 trường THPT Dân tộc nội trú) sẽ được giữ nguyên theo kế hoạch đã phê duyệt của UBND tỉnh Bắc Ninh.

Một điểm mới nổi bật trong đề xuất là sau khi hoàn tất sáp nhập, có 33 xã, phường trên địa bàn tỉnh sẽ chỉ còn 3 cơ sở giáo dục. Cụ thể, mỗi địa phương này sẽ tổ chức theo mô hình: 1 trường mầm non, 1 trường tiểu học và 1 trường THCS; hoặc 1 trường mầm non kết hợp với 2 trường liên cấp TH&THCS.

Bắc Ninh giảm 556 đầu mối trường học sau khi tinh gọn mạng lưới giáo dục

Theo đại diện Sở GD&ĐT Bắc Ninh, phương án được xây dựng nhằm tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc tinh giản này đồng thời bảo đảm điều kiện học tập tốt nhất cho học sinh, nâng cao hiệu quả quản lý cũng như tối ưu hóa việc sử dụng đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất trong toàn ngành.

Hiện kết quả lấy ý kiến về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đạt tỷ lệ đồng thuận 48,77%.

Phương án được xây dựng nhằm tổ chức lại mạng lưới cơ sở giáo dục theo hướng tinh gọn, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời bảo đảm điều kiện học tập của học sinh và nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng đội ngũ, cơ sở vật chất trong toàn ngành.